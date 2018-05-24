勇敢面對燒燙傷！余皓婷用歌聲頌讚恩典 獲總統教育獎

新竹市光華國中一年級學生余皓婷獲得總統教育獎，校長宋雨親（左一）、媽媽卓曉玲（右二）及導師彭惠蘭（右一）都以她為榮。（記者洪美秀攝）

2018-05-24 21:01

〔記者洪美秀／新竹報導〕不到3歲時的一場意外，造成余皓婷全身85％2到3度燒燙傷，歷經數10次植皮手術與8年漫長的復建，還要承受皮膚搔癢及無法排汗、失眠與身高成長受限等打擊，雖流了無數的眼淚，受盡異樣眼光的排擠，但余皓婷勇敢面對人生，用歌聲唱出生命的恩典，今年獲總統教育獎的她，期許用歌聲與文字撫慰燒燙傷重建患者的心靈。

新竹市光華國中一年級學生余皓婷，生長在台東縣布農族家庭，因一場燒燙傷意外，在加護病房住了70天，由於要動植皮手術及復建、換藥，童年幾乎在消毒水的病房度過。

但也因這場意外，余皓婷提早面對人生的挫折，余皓婷的媽媽卓曉玲說，這場意外改變了他們家庭，她被迫辭掉工作，婆婆更為了皓婷動植皮手術，幾乎賣山賣地籌措醫藥費，每週3天往返台北新竹醫院換藥、復建。

全身燒燙傷面積過大，余皓婷的生長激素因此受限，骨骼和皮膚及關節的拉扯，讓她身高總比同學嬌小，加上汗腺無法排汗，皓婷總是半夜驚醒、長期失眠，穿壓力衣及袖套，讓皓婷害怕夏天，皮膚裡層的搔癢感，根本無法好好吃飯、睡覺、休息。

余皓婷曾因異樣眼光，一度討厭上學、自我封閉，但上國中後，在導師彭惠蘭、媽媽卓曉玲和同學鼓勵下，她大方展現歌唱才藝，還獲全國音樂比賽女聲合唱獲優等及全國鄉土歌謠比賽客語語系、原住民語系優等。

余皓婷樂觀勇敢向上，也獲學校3Q達人獎，更代表新竹市獲得總統教育獎，她說，身上雖有燒燙傷的印記，但她仍要用歌聲頌讚恩典，鼓勵別人也能勇敢面對人生。

新竹市今年除了光華國中余皓婷獲總統教育獎，民富國小吳意貞罹患慢性自體免疫性疾病硬皮症，不因腳疾而活動受限，不斷接受挑戰，也獲總統教育獎。西門國小外配子女蔡宜均奮發向上，在校五育兼優，也獲得總統教育獎。