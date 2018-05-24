友達Micro LED等多項顯示技術 獲2018年SID展會最佳獎

2018-05-24 14:10

〔記者陳梅英／台北報導〕友達於2018 SID顯示週以多項參展的先進顯示技術，獲頒中型展品類別「2018年SID展會最佳獎（Best in Show Award）」，其中包含全球最高解析度全彩主動式8吋Micro LED顯示技術。

該獎項由SID國際資訊顯示學會於2018 SID顯示週（Display Week 2018）評選頒發，以表揚展會現場最出眾的新產品和技術。友達以多項技術所展示的整體卓越表現獲得評審青睞，憑藉深厚的研發能力再次於國際獎項中大放異彩。

友達總經理暨營運長蔡國新表示，這證明友達長期投入先進顯示技術所累積的領先優勢，友達對此感到很榮幸，並將持續致力開發新技術，帶給客戶具高附加價值的解決方案及更多元化的創新應用，為行動智慧生活帶來更多便利。

友達於2018 SID首展的全球最高解析度全彩主動式8吋Micro LED顯示器，絕佳的高動態對比表現驚豔展場，廣受好評。友達Micro LED顯示技術採用LTPS背板驅動技術，每個像素均可獨立驅動發光，具備精細的高動態對比表現及低功耗優勢。LED尺寸小於30um，畫素密度高達169 PPI，同時結合色彩轉換技術，能夠呈現更優異精確的色彩。

此外，友達於本次2018 SID顯示週展出全新系列採用Mini LED背光技術之超高亮度、高動態對比的電競監視器、電競筆電及VR頭戴式顯示器面板。友達也展現LTPS技術的全面優勢，推出適用於各類行動裝置的面板，包括全球首推支援觸控筆的13.3吋UHD 4K窄邊框LTPS面板。此外，展示亮點亦包含全球首款於顯示區域設計閘極電路（CIA）的13.2吋異型切割車用面板，以及全球穿透度最高的13吋AMOLED面板。