核二廠除役計畫啟動 台電自願進二階環評

核二廠除役計畫也將啟動，台電主張要納入更多公眾參與，也為了讓環評更周延，自願進入二階環評。（資料照）

2018-05-23 19:46

〔記者楊綿傑／台北報導〕為逐步往非核家園邁進，3座核電廠規劃於執照到期後陸續除役，繼核一廠除役計畫進入環評程序後，核二廠除役計畫也將啟動，而台電主張要納入更多公眾參與，也為了讓環評更周延，因此自願進入二階環評，在環評大會中也確認獲得通過。

核二廠位於新北市萬里區，設置兩部裝置容量各98.5MW的核能機組，分別於1981年及1983年開始商轉，一號機運轉期限到2021年、二號機運轉期限到2023年，二號機在今年3月底跳機後，目前仍在為再起動進行相關審查。除役後估計會產生1萬1000多束用過的核燃料。

台電報告時說，除役計畫包括「第二期用過核子燃料室內乾式貯存設施（含再取出單元）」、「低放射性廢棄物貯存庫」、「低放射性廢樹脂濕式氧化設施」、「土方堆置場」等新建設施，因位於同一開發場所，依法合併進行環評。台電並說，考量民眾對於核電廠除役計畫及相關設施興建有疑慮，希望可以納入較多公眾參與程序，讓環評更為周延，自願進入二階環評。

但台電在除役計畫中提到，在第二期室內乾式貯存設施興建完畢前，用過核燃料將先貯存在第一期露天乾式貯存設施，這部分遭環團代表反駁，法院已判決第一期露天乾貯必須補正環評程序。此外，環團也提出希望二號機直接停機不再運轉，並要求除役過程中產生的土方，不應再利用，以避免污染等意見。

環評委員經過討論後，同意核二廠除役計畫直接進入二階環評，不過要求乾式貯存設施、餘土外運等問題必須重新評估，另需詳細調查陸域及海域生態環境狀況並提出追蹤監測規劃，也應將當地地質納入施工工程考量因素。