中芸港龍舟賽首見三軍PK 新增單人竹筏、櫓漁栽重現漁人風采

櫓漁栽為早期漁民捕魚方式。（記者洪臣宏攝）

2018-05-23 17:26

〔記者洪臣宏／高雄報導〕林園區中芸漁港龍舟錦標賽系列活動將於6月16、17日敲響戰鼓，首見陸海空軍三軍種報名PK，而第一次舉辦單人竹筏競賽、櫓漁栽，連同牽罟體驗，重現早期漁民捕魚特色，在激烈賽事中增添人文氛圍。

中芸漁港龍舟錦標賽共分公開社會男、女組、公教組、廠商組及國中組，共有66隊報名，單人竹筏競賽則有58組，賽事眾多，16日早上8時開始比賽至夜間10時，當天夜間7時舉辦開幕儀式，17日閉幕。

公開社會男、女組冠軍獎金高達10萬元，海軍陸戰隊99旅今年派出「會結代表隊」、「鐵軍繼光隊」，但實際上各營都有組隊，共有7隊參加，創下歷年最多紀錄，空軍航空技術學院則是老面孔，林園後備憲兵隊首次參賽，陸海空三軍到齊，戰況可期。

單人竹筏競賽再現早期捕魚畫面，林園區公所表示，以前漁民使用竹筏捕魚，但竹筏易受海水的侵蝕，演變成紮實又耐用的膠筏，主要由數支塑膠管經烘烤彎曲成型，再捆綁成船；膠筏的前端呈翹高狀，底部是平的，較淺的水域也可以使用，在西部沿海常可看到。

櫓漁栽為今年新增，林園區區長謝水福說，早期魚汛時期，林園漁人持手叉網在出海口來回走動，再將捕撈網中的魚苗分類集中，看似輕鬆，其實藏著捕漁人善於觀察潮汐的眼力和專注的耐力。

系列活動還有牽罟體驗、幼兒陸上行舟、趣味闖關遊戲及傳香飄粽~包粽比賽等，詳情可上高雄市林園區公所網站，或是臉書搜尋「2018高雄端午中芸漁港傳統龍舟錦標賽」查詢。