蔦松國中校友會義診 鼓勵長輩多吃、多動

避免老年病症候群，張家銘醫師針對長輩狀況建議適合的肢體運動。（記者黃淑莉攝）

2018-05-19 14:04

［記者黃淑莉／雲林報導］水林南七村沒有診所，醫療資源不足，蔦松國中校友、台南市醫檢公會理事長郭坤雄邀請成大醫院老年科主任張家銘及多位醫師、護理師、醫檢師，今天在蔦松、瓊埔為老人家義診。

今天的義診活動早上9點到10點半在蔦松國小的蔦松長青食堂、10點半到12點在瓊埔長青食堂，長輩們踴躍參加，由護理人員協助填寫健康檢測表，量測血壓、血糖、血氧溶度，還有長輩日常生活活動狀況、跌倒及憂鬱、失智篩檢。

蔦松國中校友會會長張裕隆表示，水林南七村老人比例高，且大部分是獨居、類獨居，加上七村為無醫村，老人家有病痛看醫不便，校友會服務重點項目老人共餐、頒發在校學生獎助學金、弱勢家庭扶助等，老人在社區也屬弱勢，張家銘特別邀請多位醫護人員返鄉為老人義診。

成大老年科主任、台灣高齡照護暨教育協會理事長張家銘指出，這次義診主要著重在長輩是否有跌倒、走路不穩、漏尿等老年病症候群，這些症狀都會惡性循環，加速身體退化，進而不想吃、懶得動，造成身體衰弱、營養不良等，找出長輩問題再加以協助改善。

張家銘說，許多長輩的問題是少吃、少動造成，像有高血壓者擔心吃太多，反而造成營養不良，除非腎臟有問題，該吃肉就要多吃肉；少動久了肌力、腦部退化，所以鼓勵長輩有慢性病要就醫、按時吃藥外，也要多吃、多動。