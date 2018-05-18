中央身障交通補助縮水 中市府允補足差額

2018-05-18 16:20

〔記者黃鐘山／台中報導〕衛福部補助機構身障者交通費，今年先扣除10公里免費公車里程才予補助，市議員張玉嬿今天在議會質詢說，有極重度身障者補助縮水3/4，數百位身障者反成免費公車的受害者，要求市府補足差額，也向中央抗議免費公車何錯之有；社會局長呂建德當場同意照辦。

張玉嬿、蔡雅玲和謝志忠指出，衛福部為讓機構身障者能多和家人團聚，日間往返或住宿均編有交通補助費，以住家和機構的距離為準，日間服務按月計算，住宿型依次計算，全市約有千人受益，1年補助約5百多萬元。

張玉嬿說，某低收戶的小孩是極重症身障者，每月接回家2次，因為搭公車推輪椅不方便，坐計程車來回得數百元，已領10多年交通費，1年補助4千元，可是今年只剩1千，因為衛福部要求機構先扣掉10公里才計算補助里程，大幅縮水。

她又說，南投、彰化來台中機構治療的身障者，補助不受影響，中市數百位身障者卻因為10公里免費公車要被衛福部懲罰，陳情人只好忍痛減少接小孩回家的次數，成為免費公車的受害者，衛福部非常不公平。

蔡雅玲、謝志忠也表示，不少重症和極重症身障者，根本無法搭乘大眾交通，中央不應以公車免費10公里的美意，變相淪為對身障者的懲罰，市府應積極向中央反映免費公車何錯之有，並補足交通補助費差額，捍衛弱勢族群權益。

呂建德強調，照顧身障者是市府的責任，一定會補足差額，權益不受影響，讓身障者家庭團聚共享天倫。10公里免費公車是好政策，衛福部不該以此減少補助，會向中央說明清楚，爭取平反的機會。