醫病》75歲翁心跳停止60分鐘 志工救護員接力CPR救回

75歲的陳萬得心跳一度停60分鐘，他感謝搶救他的志工、消防局救難及台大雲林分院的醫護人員。（記者詹士弘攝）

2018-05-15 14:34

〔記者詹士弘／雲林報導〕75歲的陳萬得4月17日參加法會，因胸口不適昏倒、心跳停止，一旁志工為他CPR急救，救護人員抵達接力CPR並送醫，其間心臟停止跳動逾60分鐘，但在急救團隊合力救人下，把老翁從鬼門關前搶救回來；台大雲林分院副院長馬惠明表示，心跳停止60分鐘能康復出院，在醫學上相當罕見。

患有心臟病的陳萬得病發前已服用兩次藥，但仍感不適，妻子魏秋琴攙扶他搭車就醫時，陳萬得突然就倒下去，她還來不及反應，一旁的志工就像從地底突然湧出，衝上前去為陳萬得施行心外按摩（CPR）、叫救護車。

志工鄧雅芳與丁心愉進行整整12分鐘的CPR，中間手不曾停歇，等高級救護技術員戴至隆及蔡睿青抵達後，換手急救，雖然救護車上的人手不足，所幸配有自動CPR機，戴至隆在車上獨立操中，期間為患者電擊6次、注射5支強心針，抵達台大雲林分院時，陳萬得仍未恢復心跳，改由由醫護人員接手急救。

魏秋琴表示，當時陳萬得的心臟已經停止近60分鐘，醫護人員詢問她是否要放棄急救或使用葉克膜，但也告知有能會變成植物人，她不想讓先生受苦，決定放棄急救，就在兒子簽署放棄急救同意書時，先生陳萬得的心跳才終於恢復。

馬惠明表示，陳萬得已經75歲，心跳停止超過60分鐘，在沒有使用葉克膜情況下，能夠恢復心跳，相當罕見，得歸功於相關的急救環節一刻都沒有耽誤。

陳萬得已在體內放置去顫器，目前恢復良好，已可以自己步行並康復出院，他感謝為他急救的志工、救護人員及醫療團隊，他很感恩能劫難重生，未來他也會用一己之力，幫助更多人，回饋社會。

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