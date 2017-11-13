新知》美最新研究顯示 路人對幫女性做CPR有疑慮

2017-11-13 19:55

〔即時新聞／綜合報導〕據最新發布的美國研究報告顯示，女性在公共場所心臟病發，只有39%能得到旁觀者施以心肺復甦術（CPR），低於男性的45%。研究者指出，對於觸碰女性乳房有疑慮或怕會傷害被急救者，或許是原因。

綜合外媒報導，該項研究指出，只有39%的女性能得到CPR急救，男性則有45%，且男性的存活率比女性高23%。主導此份研究的賓州大學（University of Pennsylvania）研究員布魯爾（Audrey Blewer）表示，「在女性胸部中央施力、快速按壓的想法讓人有疑慮」，也有人可能是害怕會傷害到被急救的女性。

「不會有碰到乳房這個問題」，賓州大學急救復甦科學中心主任（Center for Resuscitation Science）阿貝拉（Benjamin Abella）表示，正確的急救方式是「你的手放在胸骨上，在胸部中間，所以理論上碰到的地方不是乳房。」

阿貝拉呼籲不要擔心平時的禁忌，他表示：「當事關生死，我們應該讓公眾打消疑慮，要他們別擔心平時會被看成不適宜、甚至是禁忌的事。」他強調，「這種情況需要立即行動，不能猶豫，在當下可是命懸一線。」

該研究也顯示，在旁觀者較可能認識被急救者的場所中，像是在家中心臟病發，那麼CPR的施救率則沒有性別差異。

美國心臟學會（American Heart Association conference）在安那罕（Anaheim）所舉辦的研討會上討論該份報告。該份報告分析了2011年至2015年間在美國發生的19331個案例，這也是第一份調查性別差異與CPR急救關係的研究。

以下影片為美國心臟學會CPR教學影片：