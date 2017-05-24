醫病》吃肉圓噎到 CPR急救愈救愈要命
2017-05-24 20:36
［記者黃美珠／新竹報導］吃肉圓噎到，應用哈姆立克法搶救的，沒想到家屬情急慌張，當場施用的竟是CPR，結果48歲李姓婦人因此送醫後仍回天乏術。
新竹縣湖口仁慈醫院副院長劉益宏直言，國人對哈姆立克法仍普遍陌生，一般類似的意外狀況，如果無法掌握事發黃金4分鐘，患者很容易就因缺氧腦傷而失去寶貴性命，就算救回，也很容易因此成為植物人。
劉益宏說，類似意外的搶救ABC，首先就是要搶通呼吸道，讓堵塞的異物，利用哈姆立克法，透過從腹部瞬間施壓，讓橫隔膜推向胸腔的瞬間強大壓力把塞在氣管內的異物排出，隨後才會進入心肺復甦術的實施。
他說，臨床上不時會發現，民眾在進食的時候或因喝酒、或因看電視等其他原因分心，導致發生噎到的意外事件，這時要把握黃金4分鐘的搶救時間，立刻把呼吸道打通。
如果沒有立刻恢復呼吸道的暢通，患者就很可能因為缺氧而造成腦傷成為植物人，這時就算透過CPR把心跳救回也無法讓他甦醒過來。
新竹縣1名48歲李姓婦人日前中午酒後跟老公、女兒一起吃肉圓，沒想到才吃第1顆，竟然被噎住而無法透氣，隨後就昏倒、嘴唇發黑。
家屬雖然立刻報請119救護，但也爭取時間趕在救護車抵達前先自行搶救。
然而沒有實際學過任何救護技術的李婦丈夫，疑似不知道有哈姆立克法，只知CPR可以救人，所以立刻就替妻子做起了CPR。但因用錯了急救方式，該採哈姆立克法卻用了CPR，李婦送醫搶救後仍是宣告不治。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 和老公做愛都這樣... 小S大爆閨房秘辛
- 金宇彬驚傳罹患鼻咽癌！這些男神都曾被爆是癮君子
- 捍衛工作權 六輕員工出席六輕許可證照說明公聽會
- 亞莉安娜演唱會恐攻22人死 蔡英文推特慰問
- 國泰金︰股市樂觀指數續揚
- 日職》巨人阪神球迷大亂鬥 洋投看到影片驚嘆（影音）
- 裝不知樂陞可轉債圈購 康和證董座被停職半年
- 日與WTO聲明︰對抗保護主義
- （影音）小S遭老公強逼「速激八」 還沒完事就睡著
- 驚！27歲金宇彬罹患鼻咽癌 放射治療中
- 柯P被爆向妻求援2千萬 被嗆乾脆離婚！
- 載著森林滿街跑 「森林公車」搭免錢
- 今同婚釋憲 高市新聞局長戴彩虹胸章押百杯咖啡
- 阿里山森鐵傳意外 女遊客遭台車撞落山谷
- 陳時中自爆巧遇WHO幹事長 表達台灣盼參與WHA
- 「騰云戀」面臨危機？小薰李沛旭虐戲將展開
- 痛毆影城老闆起訴 就是不透露藏鏡人
- 〈美味教室〉香濃滑順 就愛卡士達
- 亞莉安娜暫停歐洲巡演 9月來台命運未卜
- （影音）票房若贏《神鬼傳奇》 小S喊睡阿湯哥
- 德法經濟表現亮麗 歐股大多收紅
- 小宇難忘和林宥嘉滾同床 期待音樂合作「比大小」
- 陳時中接受日媒聯訪：WHA排除台灣 也危及日公衛
- 「小金泰希」邱偲琹與狗對戲 可愛魅力失效
- 司法院：2年內沒完成同婚修法 可直接辦結婚登記
- 田徑》亞青少代表隊載譽歸國 明年放眼青奧
- 阻台參與ＷＨＡ》陳時中怒批中國汙衊人的價值
- 同婚釋憲》鄭宜農受鼓舞 「當台灣人還是不錯啦！」
- 吳沙國中輕艇小將 入選國手
- 同婚釋憲結果 台中市長林佳龍表尊重
- 降落客機雨中衝出跑道 香港機場封閉北跑道
- 同婚釋憲》蔡依林催修法「想包紅包」 阿妹激動喊：該有的公平
- 阿湯哥4度撲台 私密「房事」價格3級跳
- Samsung Pay綁聯邦銀 消費即送刷卡金
- 唱衰《政經看民視》 彭文正：要我吉好吉滿
- 國際女子競走 16歲鄔惟喬奪首金
- 鈺創ADAS 打進日系車廠供應鏈
- 大寮砂石車翻覆 司機頭部重創死於車內
- 洪秀柱敗選 國民黨中常會旁聽直播恐停止
- 「用騎兵打納粹戰車」 波蘭要求美國主持人為失言道歉
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：醫病》吃肉圓噎到 CPR急救愈救愈要命
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分