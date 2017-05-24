醫病》吃肉圓噎到 CPR急救愈救愈要命

2017-05-24 20:36

［記者黃美珠／新竹報導］吃肉圓噎到，應用哈姆立克法搶救的，沒想到家屬情急慌張，當場施用的竟是CPR，結果48歲李姓婦人因此送醫後仍回天乏術。

新竹縣湖口仁慈醫院副院長劉益宏直言，國人對哈姆立克法仍普遍陌生，一般類似的意外狀況，如果無法掌握事發黃金4分鐘，患者很容易就因缺氧腦傷而失去寶貴性命，就算救回，也很容易因此成為植物人。

劉益宏說，類似意外的搶救ABC，首先就是要搶通呼吸道，讓堵塞的異物，利用哈姆立克法，透過從腹部瞬間施壓，讓橫隔膜推向胸腔的瞬間強大壓力把塞在氣管內的異物排出，隨後才會進入心肺復甦術的實施。

他說，臨床上不時會發現，民眾在進食的時候或因喝酒、或因看電視等其他原因分心，導致發生噎到的意外事件，這時要把握黃金4分鐘的搶救時間，立刻把呼吸道打通。

如果沒有立刻恢復呼吸道的暢通，患者就很可能因為缺氧而造成腦傷成為植物人，這時就算透過CPR把心跳救回也無法讓他甦醒過來。

新竹縣1名48歲李姓婦人日前中午酒後跟老公、女兒一起吃肉圓，沒想到才吃第1顆，竟然被噎住而無法透氣，隨後就昏倒、嘴唇發黑。

家屬雖然立刻報請119救護，但也爭取時間趕在救護車抵達前先自行搶救。

然而沒有實際學過任何救護技術的李婦丈夫，疑似不知道有哈姆立克法，只知CPR可以救人，所以立刻就替妻子做起了CPR。但因用錯了急救方式，該採哈姆立克法卻用了CPR，李婦送醫搶救後仍是宣告不治。