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男子吃飯突倒地昏迷 CPR加AED花9分鐘救回一命

2016-09-21  23:22

〔記者陳文嬋／高雄報導〕右昌消防分隊今表示，高市1名蘇姓男子昨晚與友人一起吃雞肉飯，突噴飯後昏倒在地，警消據報到場，赫見蘇男無呼吸心跳，CPR後加上AED，花9分鐘搶救，幸運救回一命；右昌消防分隊呼籲民眾第一時間救人，CPR加AED使用，提高存活率2倍。

消防局：CPR結合AED 存活率提高2倍

62歲蘇姓男子昨晚7時許，與友人於楠梓區惠民路1家餐廳吃雞肉飯，不料吃到一半突然噴飯，隨後竟昏倒在地，當場一動也不動，友人拍打並呼喊他，完全沒有任何反應，趕緊撥打119求援，右昌救護車據報趕赴現場，確認蘇男沒有呼吸心跳，但仍不放棄救人信念，爭取黃金救援4分鐘。

救護員趕緊對他實施CPR心肺復甦術，再以AED自動去顫電擊器電擊1次，隨後再加碼CPR，花了9分鐘搶救，蘇男順利恢復心跳，能夠自主呼吸，送醫住院觀察，驚險保住一命，消防員興奮表示，「實在太幸運了」！

右昌分隊表示，第一時間正確運用CPR與AED電擊器，以及儘早聯繫消防隊，是成功急救的關鍵，民眾若能在第一時間實施CPR，並加上AED使用，與只實施CPR比較起來，存活出院比率提升2倍。

消防隊說，AED操作簡易又安全，民眾只要開啟機器，聽從語音指示，AED即可自行分析心律，提供及時的電擊去顫，就能救人一命，目前公共場所均有設置，呼籲民眾勇於使用，替病患爭取生存機會。

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  • 救護人員以CPR加AED，花9分鐘救回一命。（記者陳文嬋翻攝）

    救護人員以CPR加AED，花9分鐘救回一命。（記者陳文嬋翻攝）

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相關關鍵字： AED AED操作 AED電擊 CPR CPR搶救 心肺復甦 心肺復甦術 救護員 消防隊
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