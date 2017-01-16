救10人搶回6命 他被稱「冥府剋星」
CRP成功率 高於6成
〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市消防第4大隊新店分隊專責救護隊員柯郅任，被同事稱為「冥府剋星」，去年經手10件ohca（即到院前無呼吸心跳）救護案，在柯員精湛細心的救護技巧下，救回其中6人，6成CPR高成功率，讓新店分隊同事無不尊稱他為「神手級」救護員，柯員謙虛表示「我不想聽見家屬淒厲哭聲」，就是他全力投入救護的原動力。
31歲柯員警專23期畢業，從事消防救護工作已10年，5年前取得TP（高級救護技術員）資格，當年在坪林分隊的一次救溺勤務讓他印象深刻，柯員說：「那是北勢溪露營地，我到場時家屬因緊張說不清楚，那位太太花了5分鐘，才說出丈夫沉入水底。」
為不再聽到家屬哭聲
柯員說，「當時救溺的學弟穿著防寒衣、背著氣瓶，但不知何故潛不下去，那時我看見水底似乎有個人影，也不知哪來的『憨膽』，衣服一脫就跳下水」，一下水就抓到河床上溺水的男子，當他將人拉上岸時，耳裡傳來的是男子妻兒淒厲哭聲，柯員說「那是失去至親才聽得到的聲音，到現在我都忘不掉…」
可惜男子最後仍因溺水去世，但家屬的哭喊聲深深撼動了柯員，他暗自立誓「再也不想聽見這種哭聲」，因此每次出勤，他總是卯足全力，想方設法要救回還有希望的患者，「除非明顯死亡，不然我不願放棄」，因為只要能成功救人，家屬們破涕為笑的歡笑聲，「能讓我快樂好久」。
最讓柯員印象深刻的是，去年曾救回一名70歲獨居饒姓老婦，他說：「我趕到她家時，她還好好的能說話，我才回頭拿個東西，人就倒了，呼吸也沒了，當這麼久消防，還是第一次看病患倒在面前」，柯員當機立斷，立刻施以CPR加電擊，5分鐘內順利救回饒婦一命，「這是我最有成就感的一次。」
新店分隊小隊長王勝弘說，新店分隊去年度總救護量達7688件，是新北市第二多的分隊，因此對同仁救護技術要求更高，用以提升救活率，而柯郅任平時練習不含糊，對救護也有高度熱忱，是分隊主力救護之一。
柯員說，「我出門目的就是要救命，希望能藉由我的技術，給需要的人帶來福氣。」
美統計 CPR救活率約5%
美國心臟醫學會統計，ohca患者以CPR救活率僅個位數百分比，約3%至5%，新店分隊表示，因台灣地小，醫院相對密集，且醫療技術發達，約莫4%至5%的患者有機會能夠壓回。然柯員經手10件ohca救護，就能壓回6人，60%的救活率真的是高得嚇人。
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