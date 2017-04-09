相隔6年！救護員2次死神前救回同1婦人

好神！救護員陳億全兩次死神面前救回同一人。（記者李容萍攝）

2017-04-09 16:15

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢消防分隊高級救護技術員陳億全，3月11日出勤救護，到場後發現患有心律不整的60歲趙姓婦人在睡夢中無呼吸心跳，巧合的是，經過CPR及3次電擊和給藥的救護步驟，他這才發現自己在民國99年12月5日也曾救治過趙婦，隔了6年多、兩次都在死神面前搶回同一人的寶貴生命，讓擁有豐富救護經驗的他驚呼：「這一定是老天奇妙的安排！」

原本無呼吸心跳患者的存活率就很低，幾乎不到千分之一，從事消防工作15年的陳億全，擁有高級救護技術員資格，因為兩次的搶救得宜，趙婦都順利出院。

陳億全表示，因為趙婦家人及時施行CPR，在他們接受救護後再執行電擊及給藥等相關救命程序，才能成功挽救寶貴生命，做好「生命之鏈」早期求救、早期CPR、早期電擊及早期高級心臟救命術，是危急之際最好的保命措施。

消防局第二救災救護大隊長殷明坤表示：台灣每年約有兩萬人因為心肌梗塞等因素造成到院前心臟停止。據統計心臟停止跳動之患者若未施行CPR，每晚1分鐘，生存率即降低10％，所以在救護人員到達前的空窗期，身旁的人若能儘早實施CPR，將是起死回生的關鍵。