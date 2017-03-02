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退休網球國手突心肌梗塞 球友半路攔救護車救命

2017-03-02  21:05

〔記者蔡淑媛／台中報導〕突發性心跳停止死亡率高達95%，搶救性命是與死神拔河的接力賽，棒棒不可少。一名60歲退休網球國手去年打球突然心肌梗塞倒地沒了呼吸心跳，球友、救護人員到醫院為他做CPR、AED電擊到低溫治療與手術，才救回性命甦醒，不但無後遺症，還能重拿球拍、回到職場。

這名退休國手在山上打球前突然倒地昏迷，球友除了通報一一九也趕緊為他做CPR，開車送下山途中又趕緊攔下救護車，救護人員接力，除了持續CPR並以AED電擊恢復心跳，到院繼續急救還是沒甦醒，發現是心肌梗塞。

台中榮總急診部主任蔡哲宏說，突發性心跳停止患者恢復血流後，會釋放有毒物質傷害腦部，為減少腦傷後為他做低溫療法，以特製貼片降低體溫到33度，同時心導管手術放置支架，低溫治療3天後，患者也逐漸甦醒，目前無後遺症。

蔡哲宏說，突發性心跳停止存活率僅約5%，因此要把握黃金救命時間，心跳停止後4分鐘內做CPR，8分鐘內給予電擊、藥物或插管治療，如果超過15分鐘，存活率降到0.1%。

救命CPR不可少，他建議，家有心血管病患者更要學，公眾場所也要廣設AED，搶救突發性心跳停止的病人，CPR能增加2倍存活率，加上AED再提高2倍，中榮針對這類病人恢復心跳但仍昏迷病人，以低溫療法減少釋放有毒物質傷腦，同時爭取時間治療，可將50%存活率增加到63%，且有半數腦部恢復良好可自理生活並重回工作。

蔡哲宏再提醒CPR，叫喚、評估患者意識、呼吸，叫人求救、施行胸外心臟按摩，在胸骨中線中心壓胸每分鐘至少1百下、下壓5公分，有AED進行電擊，接著持續CPR到醫院。

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  • 中榮急診部主任蔡哲宏提醒CPR心肺復甦術在胸部中線壓胸，每分鐘至少100下，下壓深度 5公分。（記者蔡淑媛攝）

    中榮急診部主任蔡哲宏提醒CPR心肺復甦術在胸部中線壓胸，每分鐘至少100下，下壓深度 5公分。（記者蔡淑媛攝）

  • 突發性心跳停止，利用AED自動體外心臟電擊器救命，可提高活命機會。（記者蔡淑媛攝）

    突發性心跳停止，利用AED自動體外心臟電擊器救命，可提高活命機會。（記者蔡淑媛攝）

  • 中榮急診部主任蔡哲宏示範低溫療法，以體外特製貼片降低體溫，減少毒性物質釋放傷害腦部。（記者蔡淑媛攝）

    中榮急診部主任蔡哲宏示範低溫療法，以體外特製貼片降低體溫，減少毒性物質釋放傷害腦部。（記者蔡淑媛攝）

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標題：退休網球國手突心肌梗塞 球友半路攔救護車救命


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