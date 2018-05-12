母親節前夕 林佳龍爬山贈康乃馨表祝福

2018-05-12 15:15

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市長林佳龍10餘年來每逢母親節前夕，均會上大坑觀音亭致贈康乃馨，今日他再上觀音亭發送3000朵康乃馨，祝福媽媽們母親節快樂，林佳龍強調，會打造宜居城市讓媽媽能安心在台中生兒育女。

大坑觀音亭位於9號步道終點適合健行，加上有山景可看，每逢假日均吸引不少遊客前來，林佳龍每年均會選在母親節前夕到大坑觀音亭發送康乃馨，向為家庭辛苦奉獻的母親致意。

今天他帶著3000朵康乃馨在觀音亭向早起運動的媽媽致意，不少人看到市長到來，開心接下市長的祝福，也有民眾搶著合影留紀念。

林佳龍說，台中人口成長快速，目前已突破280萬人口，他上任以來致力打造宜居城市，將已往為人詬病的治安或是交通建設及環境問題均強力改善，從各式調查也顯示有大幅進步。

林佳龍說，市府團隊將持續努力，讓母親均能在這座宜居城市安心工作、生活更養兒育女；他也提醒民眾平時不好意思說出口的感謝，不妨藉母親節表達出來，向辛苦的媽媽說謝謝，平時更要多關心家人。

此外，林佳龍說，此外，台中花博將在今年11月3日開幕，台中有美麗的花卉產業，盼藉贈花活動幫助花農行銷，也推廣台中市優質花卉，更宣傳花博，盼市民屆時一起參與這場美麗的盛會。