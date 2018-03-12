這校老師福利好！半數年薪百萬、年出國3次、孝親假15天

啟英高中學生人數多達7371人，每次辦理升旗集會時，學生依序整齊集合，場面壯觀。（圖由啓英高中提供）（記者李容萍攝）

2018-03-12 18:39

〔記者李容萍／桃園報導〕教育部最近公布106學年各公私立高中職學生人數，受少子化衝擊，絕大多數私校人數都明顯往下掉，但是學生人數全國前10名，桃園市計有啟英、新興、育達、治平、永平等5所私立高中職上榜，其中，啟英高中以7371人連續4年穩居全國第2，也是中北部規模最大的高中職，學生人數僅次高雄市中山工商的9904人，學生人數眾多，教師福利相對優渥，每年5月辦理新聘教師甄選，各界詢問度高。

啟英高中校長彭昭勳表示，啟英重視教師福利，除起薪4萬多元、保障年終1.5個月，根據校方統計，有半數老師年薪破百萬，三節各有獎金7000元，教師節、生日及年節團拜各有禮金2000元；年資2年以上教師，每年有3次出國旅遊機會，若有父母、祖父母、岳父母等長輩70歲以上，每年給3天有薪的孝親假，80歲以上給7天、90歲以上給10天、100歲以上給15天。

彭昭勳說，這是啟英董事長吳慶堂3年前感念媽媽過世，體認「孝順不能等」，鼓勵教職員有空回家照顧爸爸媽媽，這在全國私校絕無僅有，教師們因為好福利、流動率低，全校300多名教師，每學期離職不到10人。

雖然教師福利多，不過有資深教師坦言，相對的，教師在招生、教學、升學壓力較公立學校大，背負著學生榜單的重責大任、易做到爆肝，也因學生人數眾多，學校校地過小、鄰近中壢工業區整天有吵雜喇叭聲又多的交流道，福利社每節下課爆滿等缺失外，若是約聘老師很多福利也享受不到。

至於桃園市其他學生人數上榜全國十大的高中職，新興高中6771人排第4、育達高中6356人排第5、治平高中6227人排第6、永平工商5654人排第10。