首開先例！台大演貓劇 垃圾車閉嘴 里長：下次未必配合

針對台大體育館演出貓劇，環保局將於演出期間關掉附近垃圾車音樂，大學里長吳沛璇表示，事情既成定局，只能協助辦理，盼相關單位下回務必先檢視硬體設備是否足夠因應，而非貿然要求居民配合。（環保局提供）

2018-03-11 20:05

〔記者周彥妤／台北報導〕音樂劇「貓」享譽國際，15日至18日將於台大體育館演出，主辦單位向台北市環保局申請調降垃圾車行經周邊時的響鈴音量，經評估後，環局將首開先例，於大安區龍門里、大學里部分夜間垃圾車收運點暫停播放響鈴音樂。大學里長吳沛璇表示，環局已與主辦單位完成協調，既成定局，這次只能協助辦理，盼相關單位下回務必先檢視硬體設備是否足夠因應，而非貿然要求居民配合，否則難道連消防車、救護車經過聲響也要關閉？

環保局表示，台大體育館過去曾發生音樂演出時，觀眾同時聽到垃圾車音樂的狀況，盼此次暫停垃圾車音樂播放的權宜措施，能創造尊重藝術表演、確保觀賞品質與維持市民清運需求的多贏局面。

環保局表示，此次展演主辦單位寬宏藝術公司，日前向環局申請調降體育館周邊垃圾車響鈴音量，經評估後，為避免垃圾車音樂影響演出品質，同時兼顧居民排出廢棄物權益，開先例於演出期間將台大體育館周邊的大安區龍門里、大學里部分夜間垃圾車收運點調降關閉垃圾車響鈴音樂。

環保局強調，展演前已針對受影響的居民加強宣導作業，包括透過當地里長通知、發送宣導單等，提早告知當地民眾。環局指出，15日至17日，大安區龍門里、大學里部分夜間垃圾車收運點暫停播放響鈴音樂；龍門里部分，於晚間18:26-18:30，車號106-G15，收運點為辛亥路2段35號前；大學里部分，於晚間20:40-21:20，車號95-017，收運點為新生南路3段54號、62號、74號、86號及96號。

吳沛璇表示，日前接獲環局通知，曾反映會造成里民不便，但既然環局已和主辦方協調好，代表事情已定，里長也只能配合。一個里別附近有場館能舉辦國際音樂劇，雖可提升藝文氣息，固然值得高興，但台大是否能先提升硬體設備，而非先答應主辦單位出借場地，再由主辦方出面協調環局，盼演出期間關掉垃圾車響鈴音樂，貿然要求居民配合。

吳沛璇強調，這並非長久之計，這次還是先協助辦理，下次就未必得配合，畢竟已造成里民困擾；台大要辦活動都予以尊重，但應先檢視硬體設備是否足夠因應，務必考量居民權益，否則難道消防車、救護車的聲響也要一併關掉？