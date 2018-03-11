好市多又有讓人瘋搶新夯品！ 網友求低調：別再宣傳了

有網友求低調，深怕再宣傳下去可能就買不到了。（圖擷自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說）

2018-03-11 10:27

〔即時新聞／綜合報導〕美式賣場好市多（COSTCO）商品種類眾多，是許多民眾喜愛前往購物的賣場之一，繼厚奶茶、草莓千層蛋糕等引發搶購的熱銷商品後，近日有網友發現，好市多又推出一款「CP值超高」的盒裝冰淇淋，消息一出也引發網友熱議，但有更多人則是希望「低調」，深怕消息曝光後又會買不到。

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」PO文表示，發現一盒有著淡淡奶香，價格實惠又超好吃的冰淇淋，讓他忍不住讚嘆，「這組盒裝冰淇淋也太好吃了吧！！！！很單純的淡淡奶香，不輸哈根達斯！重點是2公升才179元，CP值爆表！！」

文章一出立刻引發網友熱議，紛紛留言「這真的好吃，去年買一次要再買就缺貨，直到最近才有貨」、「這真的超級好吃！冰箱一定會放」、「筆記筆記 下次去重點注意」、「這CP值超高~~~ 也很養肥肉」、「我也買了， 好吃比較清爽（脂肪較低），吃起來比較不會有罪惡感」。

但也有網友希望大家低調一點，深怕再宣傳下去可能就買不到了，「請低調，拜託」、「真的不要再宣傳了~~~不然真的大家又會哭哭」、「好吃別張揚呀！我超怕斷貨的」、「要低調，每年就進這麼幾次」、「噓！夠紅了，不要再推了，常買不到...」。