桃園彩色海芋季今登場 展出5種顏色海芋

桃園彩色海芋季登場，各種顏色海芋相當漂亮。（記者謝武雄攝）

2018-03-10 20:31

［記者謝武雄／大園報導］為期16天的桃園彩色海芋季活動，今天起在大園區溪海展開，今年的活動以幸福戀人、花田喜事為主題，結合糕餅、婚紗業者共同舉辦，現場3個展覽區且展出黃、紅、粉、紫、橘等5種顏色海芋，另設置8大花卉裝置藝術，另高鐵桃園站也有接駁專車，10分鐘就可到達現場。

今年彩色海芋季規劃包括浪漫花園、創意花園及幸福秘境等3個主題展區，每個展區都有其獨特的花海拼圖，在花海當中，亦設有8個花卉裝置，包括以大園在地花卉組合而成的巨型相框入口意象、浪漫的幸福馬車、巨型鑽石戒指、童話故事風的甜心城堡、愛你一萬年、甜蜜祝福及心心相芋拍照區等，很適合遊客打卡拍照。

彩色海芋季活動時間從10日到25日，上午9點到下午5點，活動地點在大園區聖德北路與田溪路口，活動期間週週也有不同主題，第一週花的嫁衣、第二週幸福童樂會，第三週「花田囍事」，相關資訊可至活動官網。

免費接駁車從桃園高鐵站轉運站9號月台，停靠文中三停車、林園居休閒農場路口（聖德北路二段、溪海村23鄰路口）、彩芋季展區（大自然幼兒園旁空地），自小客族建議車輛停放在文中三停車場，該停車場位於桃捷A19領航站，領航北路一段、環溪一街口，可停放1200輛汽車，開車時間為上午8點30分到下午5點30分，平日30分鐘一班車、假日15分鐘。