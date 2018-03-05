花蓮地震報告出爐 地調所：不只米崙斷層有錯動

地調所代理所長曹恕中表示，目前地調所判斷米崙斷層是被動式錯動，本身不是誘發地震的原因，但包括更南邊的嶺頂斷層也有被動錯動。（資料照）

2018-03-05 16:32

〔記者黃佩君／台北報導〕0206地震已屆近月，對於地震是否由花蓮米崙斷層所造成，經濟部地調所今發布報告。地調所代理所長曹恕中表示，目前地調所判斷米崙斷層是被動式錯動，本身不是誘發地震的原因，但包括更南邊的嶺頂斷層也有被動錯動。地調所也表示，花蓮包括米崙及池上斷層都是較易產生地震的斷層，目前米崙斷層能量已釋放，台灣未來一定會有發生大地震的機會，全國防震措施及救災準備，是一定要做的事。

台灣未來一定有大地震的機會

0206地震以後，經濟部地調所派出50人次前往花蓮進行斷層調查，發現米崙斷層的確有發生錯動，但傾向判斷為被動式錯動，並非地震主因。曹恕中表示，米崙斷層是被動式的錯動，本身不是誘發的原因，但米崙斷層錯動造成較大震度，加上地質敏感區本來就較脆弱地區，強度比較不夠，因此導致建築物倒塌。

米崙斷層也並非本次地震中唯一發生錯動的斷層。曹恕中說，米崙斷層南方的嶺頂斷層，本身也有錯動現象，但因斷層沿著河床走，較沒有人居住，造成的災害比較輕微，但花蓮大橋也有錯動狀況發生。

米崙斷層經本次地震後，被發現向北延伸至海底，是否是延伸段接觸到海底板塊導致斷層錯動？地調所表示，目前發現米崙斷層向海底延伸約15公里，但與0206地震的震央並未連成一條線，根據地震資料分析模擬產生斷層的型態，結果與米崙斷層的型態並不一致，因此米崙斷層仍非地震主因。

外界仍關心餘震頻傳，花蓮是否能免於再次地震風險。地調所表示，目前根據氣象局資料，地震頻率已慢慢降低衰減，目前花蓮較易產生地震的斷層有兩條，分別是北部的米崙斷層與南邊的池上斷層。

地調所表示，目前米崙斷層能量已釋放，理論上再度地震的機率較小，不代表不會發生；而池上斷層週期為150到200年，距離上次1951年釋放還有一段時間。

曹恕中也提醒，長期而言，台灣將來會發生大地震的機率是有的，只是時間的問題，因此全國 一定要做好防震措施及救災準備。而0206地震後，不少毀損建築物擬原地重建，地調所也表示，將調整地質敏感區的區域，將斷層南端一些擴散較大的區域納入；而若位在地質敏感區上又要原地重建，須依法請技師做好地質安全調查評估，避免安全疑慮。