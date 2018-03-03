南投燈會銅梁火龍首場擠爆 網路直播吸20萬人次觀看

首場銅梁火龍演出場面壯觀，觀眾直呼「刺激好看」。（洪逢彬提供）

2018-03-03 16:52

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投燈會銅梁火龍演出，鐵水噴烈焰的壯觀場面吸睛，縣府觀光處表示，2日晚間首場演出現場擠進1萬2000多人，網路直播該場表演，估計約有20萬人次觀看，昨晚場外還有很多人無法進入，今明兩天要到南投觀賞，5、6日要到埔里國中觀賞的民眾，最好提早入場，另看台光線較暗，昨就有人摔倒，提醒行走要小心。

南投燈會第2年邀請中國重慶銅梁火龍表演，2日起一連3天在南投市漂紗舞台演出4場，昨晚是首場演出，雖座位倍增，加到6000個，但南投縣府觀光處估算，現場擠進了1萬2000多人，有不少人後來無法放行進入。

南投縣府觀光處表示，攝影團體事先就在網路揪團拍照，訊息在臉書傳播發酵，因此昨晚現場大爆滿。由於看台的光線較暗，昨晚有觀眾摔倒受傷，所幸僅輕傷無大礙，但今晚起南投市還有兩天3場，加上、6日到埔里國中各有一場，觀眾行走時一定要注意安全。

觀光處也說，昨晚現場大爆滿外，該處的「樂旅南投」和電視節目「食尚玩家」，昨日也開放節目直播，該直播被網友輾轉分享，當場或分享觀光的網友約有20萬人次。

銅梁火龍演出時，現場金黃、紅光中也有閃耀藍光。（洪逢彬提供）