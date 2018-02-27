3/1勞基法新制上路 12行業適用「鬆綁七休一」

2018-02-27 17:19

〔記者李雅雯／台北報導〕勞動部今天下午公告「鬆綁七休一」適用行業別，共計有12個行業別在4項例外型態下，且經勞資會議或工會同意後，例假日可在7天週期中挪移，也就是勞工將有連續出勤12天的空間。指定行業別將從3月1日開始生效。

勞動部解釋，公告版本為在法規會後作出文字調整，讓行業別歸類描述精準，也刪去原本就適用彈性工時的行業別，彙整出公告內容。

指定適用「鬆綁七休一」行業別如下：

一、「時間」特殊：

*配合年節、紀念日、勞動節日及其他由中央主管機關規定應放假之日，為因應公眾之生活便利所需。

1. 食品及飲料製造業。

2. 燃料批發業及其他燃料零售業。

3. 石油煉製業。

二、「地點」特殊：

*工作之地點具特殊性（如海上、高山、隧道或偏遠地區等），其交通相當耗時。

1. 水電燃氣業。

2. 石油煉製業。

三、「性質」特殊：

* 勞工於國外、船艦、航空器、闈場或歲修執行職務。

1. 製造業。

2. 水電燃氣業。

3. 藥類、化妝品零售業。

4. 旅行業。

* 為因應天候、施工工序或作業期程。

1. 石油煉製業。

2. 預拌混凝土製造業。

3. 鋼鐵基本工業。

* 為因應天候、海象或船舶貨運作業。

1. 水電燃氣業。

2. 石油煉製業。

3. 冷凍食品製造業。

4. 製冰業。

四、「狀況」特殊：

* 為辦理非經常性之活動或會議。

1. 製造業。

2. 設計業。