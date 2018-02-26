糖雕名師轉戰藝術麵包賽 擊敗15國好手奪金

弘光科大世界糖雕名師裴志偉，轉戰藝術麵包擊敗15國好手奪金，秀出國旗與作品合影。（記者張軒哲翻攝）

2018-02-26 16:36

〔記者張軒哲／台中報導〕台灣烘焙之光！弘光科大餐旅管理系助理教授裴志偉曾獲得有世界廚藝界奧林匹克之「IKA廚藝大賽」糖雕藝術類「超級金牌獎」，她參加「德國斯圖加特國際餐飲展暨烹飪比賽」，卻轉戰藝術麵包類，打敗世界15國好手，兩件作品奪下1金1銀的佳績，重達8公斤命名「蛻變」的盔甲勇士奪金，獲大會頒發最高榮譽獎，高超烘焙技藝讓「台灣」揚名國際。

此項參加資格必須是曾獲得IKA獎項選手，國內知名糖塑師傅裴志偉是亞洲唯一代表選手，更是台灣第一人。她今日與學子分享喜悅說，「決定報名參加後，就努力衝刺！」這次決定挑戰自我，改參加從未接觸過的藝術麵包類。

裴志偉從報名到參賽，只有1個半月的時間準備，裴志偉表示，白天還有教學工作，只能利用夜間練習，平均每天只睡3小時，由於首次以麵粉創作，她扛兩大袋不同品牌麵粉，不斷控制溫度、濕度、烘焙及麵粉發酵時間，作品屢屢烤到焦裂，苦練到出國前一刻，雙手破皮，臉上佈滿痘痘。

裴志偉說，在台灣將材料都準備好，運到德國現場組裝，每件作品要在兩個小時內完成，用盡雕塑的搓、黏、壓、畫、捲等技巧，創作了高65公分、重8公斤，命名為「蛻變」的盔甲勇士，奪得金牌；另一件高100公分、重7公斤，命名為「重生」的貓頭鷹作品奪銀。

裴志偉指出，「蛻變」作品充滿東方的元素，面容五官失敗3次才做出栩栩如生樣貌，光是一小片盔甲鱗片，要花1個小時製作，其中1位評審自己玩麵團玩了40年，大讚藝術麵包可以如此精緻。

另一個作品「重生」，因為受到濕度的影響，過程中不斷的傾塌，她在最後一秒依舊在組裝，最後只奪下銀牌，評審主席還不斷安慰她，裴志偉說，放棄是很可惜的是一件事情，評審看見我的用心。

裴志偉指出，首次挑戰藝術麵包創作，心情很緊張，聽到評審說「這個金牌是屬於妳的，恭喜妳」，心情很激動，領獎後秀出國旗到作品前拍照，告訴全世界，我來自台灣！

裴志偉糖雕跟藝術麵包都能駕馭，博得「烘焙女神」美譽，她開心指出，這次比賽，也是為兩年後2020的「IKA廚藝大賽」做暖身，是全新的學習。