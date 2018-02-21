台灣又被加註「中國」 網友號召灌爆德航臉書

2018-02-21 17:09

〔即時新聞／綜合報導〕德國漢莎航空（Lufthansa）日前被網友發現，在網站上將台灣的國籍列為「中國台灣」（Taiwan，China），引發網友不滿，並為此發起一人一信，打算灌爆漢莎航空信箱、臉書；其實英航（British Airways）在官網上也將台灣後面標註「中國」，顯示中國仍持續在國際上對我國進行打壓。

「鬼島明珠-婦女沙龍」臉書粉專昨發文指出，德國國家漢莎航空公司將台灣旅客國籍改成「中國台灣」，包含中文版官網及網站的訂票頁面都將台北的國籍選項列為「Taiwan，China」。「鬼島明珠-婦女沙龍」指出，中國打壓我國的事情層出不窮，像之前阿聯酋航空也被爆要求台籍空服員必須配戴中國五星旗，後來因為被網友譙翻，臉書也被台灣人灌爆，才不敢硬幹，因此鬼島明珠呼籲大家一起進行網路抗議，用一人一信呼籲德航不要混淆，造成不必要的誤會。

針對網友詢問「我們的駐德代表呢？」鬼島明珠也回應，指已有其他網友協助聯絡駐德代表處，並獲得回覆肯允向德航交涉。

其實中國干預民間企業早有「前科」，包含ZARA服飾、澳洲航空、達美航空、美敦力醫療產品等公司都曾被迫進行「整改」，將台灣、香港等地，改為「中國香港」、「中國台灣地區」等，而近期除了漢莎航空外，英航（British Airways）在官網上也將台灣後面標註「中國」，這樣的作法也引發許多網友不滿，並在響應連署的同時分享自身搭機或轉機被刁難的經驗，呼籲外界應重視這項問題，否則日後台灣人在國際上旅行將會充滿更多無法返台的變數。

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