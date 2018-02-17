妝乎水水 王爺奶奶回娘家了！

今年由立法委員蘇震清擔任主祭官，恭送王爺奶奶上轎。（記者邱芷柔攝）

2018-02-17 12:29

〔記者邱芷柔／屏東報導〕每年大年初二是嫁出去的女兒回娘家的日子，屏東縣九如鄉三山國王廟的王爺奶奶也在這天「轉後頭（台語：回娘家）」，今天廟方準備了全套的彩妝品擺放在供桌上，讓王爺奶奶「妝乎水水」準備回娘家，也讓這段沿襲百年的文化繼續在地方傳承。

上午恭迎王爺奶奶回娘家的隊伍熱鬧登場，9點由立法委員蘇震清擔任主祭官，屏東縣警察局長江雅文、縣府文化處副處長曾龍陽與地方鄉長、代表等共同出席，遵循古禮祭拜後恭送王爺奶奶「轉後頭」。

九如三山國王廟萬頭鑽動，沿途都有信徒朝聖參拜，也吸引不少文史工作者、外國遊客到場紀錄盛況，恭迎王爺奶奶的隊伍更綿延數百公尺，在台3線九如鄉路段還出現短暫塞車情形。

王爺奶奶將首度到內埔出遊，廟方表示，王爺奶奶與大王爺農曆初二迎回麟洛鄉後，期間在鄰近鄉鎮都有遶境祈福活動，今年特別安排了正月初八至初十連續3天，在內埔鄉舉辦「王爺奶奶遊後堆巡燈祈福」活動，這也是「王爺奶奶轉後頭」舉辦多年來，首次出遊六堆中的後堆內埔鄉，除了庇佑地方，也有六堆客庄團結共榮的意義。

廟方表示，王爺奶奶「轉後頭」相關活動，包括今天大年初二為長治鄉巡龍鳳燈，初三在麟洛的鄭成功廟祭祖三獻禮，初四在麟洛鄉巡男丁懸鳳燈，初八至初十在內埔鄉舉辦「王爺奶奶遊後堆巡燈祈福」，正月十五日王爺奶奶回鑾，並將於晚上11點舉辦祝壽大典，正月十六王爺奶奶將在九如巡男丁。