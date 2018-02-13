中市推動共融式公園 今年將新建15座

2018-02-13 22:08

〔記者黃鐘山／台中報導〕市府建設局推動共融式公園，規劃在南區永興公園旁設置十二感官式遊具「石虎溜滑梯」，結合沙坑遊戲區，創造共融式遊戲場，並與永興公園串聯，形成完整環園動線及無障礙設施。建設局長黃玉霖今天說，今年將增加15座共融公園。

黃玉霖說，南區永興里工學路的公134用地，靠東側已開闢為永興公園，未開闢仍有1712平方公尺，前身為海巡署舊址，林佳龍市長擔任立委時，極力協調海巡署遷建，目前海巡署已遷址並拆除地上物，建設局計畫續建公園，提供民眾更完整休憩空間。

黃玉霖今天會同市議員何敏誠、鄭功進、邱素貞、南區區長鍾正光、永興里長陳松鶴等人前往會勘。黃玉霖說，這座共融公園初步規劃設置十二感官式遊具「石虎溜滑梯」，以呼應今年的台中花博，並結合沙坑遊戲區作為公園特色，創造共融式遊戲場。

黃玉霖指出，建設局去年完成16座共融（老人體健+小孩運動、平衡、視覺感官遊具）公園，今年規劃再增加永興公園等15座，永興公園除設置石虎溜滑梯、綠籬、全區無障礙設施、保留老樹、遊具沙坑等，並增加體健設施，讓鄰近親子能一起遊憩。

針對建設局的規劃構想，與會民代、鄰近大樓住戶、里民異口同聲說讚，陳松鶴里長也肯定市府的努力。另外，對於鄰近大樓機車違停問題，建設局將邀交通局研商，將汽車停車格改為機車停車格，滿足地方停車需求。

建設局強調，公園將保留基地內既有大喬木，搭配新植喬灌木，營造不同層次的景觀綠帶，改善既有公園受黑板樹破壞的人行道，並加強社區安全維護，以提升都市綠地面積，改善附近居民休憩品質。