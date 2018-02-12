投入5550萬救花蓮觀光 觀光局估可帶來5億產值

2018-02-12 15:12

〔記者蕭玗欣／台北報導〕花蓮強震嚇跑不少觀光客，飯店民宿湧現退訂潮，業者粗估，這一震恐損失80億元觀光財。交通部觀光局長周永暉今天公布花蓮觀光紓困方案，將投入5550萬元提供企業融資、旅遊團補助等，盼逐步吸引旅客回流，估可為花蓮帶來約5億元的觀光效益，今天將報交通部核定，最快農曆年後上路。

花蓮六日發生規模6.0強震，雖然主要災情都集中在花蓮市區，但在災區以外的瑞穗、玉里等地都湧現飯店、民宿及台鐵車票退訂潮，嚴重衝擊花蓮觀光產業。

觀光局長周永暉表示，國發會昨召集交通部、觀光局及相關單位在花蓮召開專案小組第三次會議，會中決定花蓮觀光紓困方案，包括二、三月到七月將投入1000萬推動國人國內旅遊；500萬辦理旅宿優惠活動；200萬加強台鐵及台灣官巴在花蓮地區行銷宣傳。

至於二月到十二月將提供3000萬的企業融資；6000萬協助觀光遊樂業重建，補助業者包括遠雄海洋公園及怡園渡假村；四月到十二月投入250萬在花蓮辦理台灣樂園節海洋親水活動，另再利用現有經費加強日韓、中國、港澳及新南向國家廣告宣傳。

周永暉說，二到七月的旅行社補助經費屬於救急方案，盼能用最短時間協助當地觀光復甦，最快農曆年後就能上路，其他紓困方案最快要到三月才會實施。

此外，觀光局也會藉由今年二月的台灣燈會活動，邀請國際媒體到花蓮踩線，讓他們親眼見證其實花蓮其他區域還是好好的，藉此吸引國際旅客。

周永暉表示，這次主要災區都集中在花蓮市區，其他地方並未受影響，但也陸續湧現退訂潮，他希望民眾不必過度恐慌，這時候更應該利用實際行動幫助花蓮。