前彰化縣長保台語文化 推動首設台語文園區

2018-02-09 14:51

〔記者吳柏軒／台北報導〕教育部今（9日）舉辦「107年表揚推展本土語言傑出貢獻獎」，呼應世界母語日的精神，表揚付出心力推廣閩南語、客家語、原住民語等團體及個人，感謝其無私付出。

今年得獎者中，前彰化縣長周清玉也因推動閩南語文化23年而獲獎，她說，本土語有其特色與價值，必須愛護保存，台灣在國際社會上才有特色，但深感現在小孩子，不僅不會說母語，甚至連聽都不會，非常擔憂而決心持續推動。

周清玉重視閩南語，她表示，目前「台語」不如原住民語、客家語，沒有相關政府單位預算，沒有法條保存，連一個台語文化園區都沒有，而孩子在校園一週只有40分鐘母語課，為此，23年前開始推動台語演講比賽，慢慢經營至今每年達千人參賽規模，加上文化營、合唱比賽、母語日遊行等，推廣母語。

周清玉說，在擔任彰化縣長任內規劃「台語文園區」，卸任後仍四處奔波，終於今年5月5日可部分啟動營運，將以展示廳、音樂、歌仔戲、布袋戲等館區，全區14公頃將分批逐步開設，更期待未來「國家語言發展法」通過，使人民心中正視母語價值，讓本土語言主流化。

其他母語推廣者亦獲教育部表揚，如賽德克族田貴實身為文史工作者，投入族與保存，以紀錄片拍攝多名原住民耆老，保留文化及族人的生命故事；賴仁政則是致力推動客家傳統音樂藝術，工作長達35年，將台灣客家山歌以清新脫俗方式來詮釋。