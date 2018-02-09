在地食材健康養生年菜 營養師教你這樣做

虎尾若瑟醫院營養師烹調健康養生年菜，連民眾都被吸引看得垂涎三尺。（記者廖淑玲攝）

2018-02-09 14:38

〔記者廖淑玲／雲林報導〕為陪伴大家迎接春節，品嘗雲林的家鄉味，虎尾若瑟醫院營養師今天教大家利用在地食材，烹調健康養生年菜，沒有複雜烹煮程序，也不需要許多調味品，低油、低鹽， 讓病患及家屬健康過年。

春節到了，家家戶戶都會準備豐盛的年菜，虎尾若瑟醫院營養師林宜瑛、劉諺儒特別在年前設計多道佳餚食譜，尤其是利用在地農產品，教大家烹煮健康年菜，過一個健康年。

劉諺儒說，雲林農、漁產品豐盛，特別設計6道年菜食譜，包括結合正盛產的蘿蔔製作「好彩糕昇」、選用雲林沿海漁產及台灣鯛烹煮「繽紛有餘」、用雲林口湖、台西盛產的蛤犡、海產及蒜頭煮出「雞鳴春濃」、以平凡農家素材製作美味的「如意多福」、採用蕃茄、馬鈴薯、玉米、花生等烹調「五福臨門」、善用南瓜及地瓜燴煮「時光寶盒」。

劉諺儒提醒大家，年節應酬多且大魚大肉，建議多吃蔬菜、水果，尤其核桃類、瓜子、餅乾類因熱量高也需要控制。

虎尾若瑟醫院行政副院長林素鉁指出，這些應景年菜都非常適合在家自己動手做，甚至和小朋友親子一起來，每一道都低油、低鹽、又能吃到新鮮豐富膳食纖維，也能多多推廣在地農產品，希望帶給大家團圓又健康的美味年菜。

用南瓜、地瓜膾煮的「時光寶盒」。（記者廖淑玲攝）

虎尾若瑟醫院營養師林宜瑛（左）、劉諺儒（右）教大家健康年菜。（記者廖淑玲攝）

虎尾若瑟醫院營養師教大家利用在地食材，烹調健康養生年菜。（記者廖淑玲攝）