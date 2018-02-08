陸軍航勤廠與義守大學聯盟 營區設學碩士教學點

2018-02-08 15:25

〔記者張忠義／高雄報導〕為提供官兵多元學習機會，陸軍航空基地勤務廠今天與義守大學締結策略聯盟夥伴關係，將在台南歸仁營區開設學士、碩士學位教學點，鼓勵官兵終身學習在職進修，達到充實知識及兼顧戰訓本務的目的。

策略聯盟由廠長趙亞平少將與義守大學校長陳振遠簽訂，趙亞平表示，鼓勵官兵多元學習，未來藉由與義守大學策略聯盟，雙方秉持互惠原則，期能延攬學到基礎穩固青年進入國軍，在就業與進修兼顧下，打造青年就業，可有效協助有志向學的官兵獲取學位及相關證照，提升未來職場的競爭力。