花蓮震災倖存 梁書瑋大呼「活著真好！」

統帥飯店現場下午3點傳出好消息，飯店員工梁書瑋受困15小時後，在救難人員攙扶下步出建築物。（記者羅沛德攝）

2018-02-07 22:53

〔記者林欣漢、俞肇福／花蓮報導〕花蓮昨晚發生芮氏規模6地震，搜救人員成功在「3樓變1樓」的「統帥大飯店」救出大夜班工作人員梁書瑋，全場歡聲雷動，梁今晚感動地說：「活著真好！」以後要多做善事回饋社會。

花蓮強震造成公園街統帥大飯店發生倒塌災害，傳出周志軒、梁書瑋2名大夜班工作人員受困，因擔心破壞建築結構，搜救人員只能手工用槌子慢慢破壞地板往下搜，並不時受到餘震及大雨影響，影響搜救進度，搜救人員不放棄希望，中午還帶著搜救犬繞到另一端窗口進入建物內，另覓搜救途徑。

下午2點45分，搜救人員先在統帥原一樓櫃臺旁發現被樓板壓住的周志軒，已無生命跡象，不過，搜救人員持續聽到另一人梁書瑋微弱呼救聲，並透過喊話與梁持續溝通，關心他的身體狀況大致良好，經持續以人力清除障礙，順利於發現周志軒3公尺外救出梁書瑋，梁意識清楚，並在搜救人員攙扶下上擔架、救護車，全場歡聲雷動。

梁書瑋被送到花蓮慈濟醫院救治，梁父轉述兒子身體狀況良好，「他第一時間喊我爸爸，我就知道他沒事了。」梁父說，兒子說受困當下手機被撞飛掉，只能不斷呼叫同事周志軒，但都沒有得到任何回應，「心裡有底」，加上空間很小、幾乎只能躺著等待救援，聽到外頭有聲音傳來，不斷回報自己所處情況，很高興獲救。

對於同事周志軒在此次地震不幸罹難，梁書瑋說，與周志軒是差不多同時間到統帥上班，相處2年來覺得周是很隨性的一個人，工作上很認真負責，有時候周休假，但如果需要人手，他還是會來幫忙。

幸運撿回一命，梁書瑋今天晚上檢查完、步出醫院後大呼「活著真好！」未來要多把握與父母親相處的時光；梁父也說：「他這條命是老天爺給的，未來要多做善事回饋社會。」

花蓮地震後多處路段交通管制，市區重要路口都出現塞車情形，大多數店家也都關門未營業，清理家園並察看房屋結構是否完好，不少民眾被地震驚嚇，冒雨待在公園或廣場等空曠處，適逢寒流來襲，不少善心人士都自發帶著暖暖包、毛毯等物品發送，台灣人的善良本質真情流露。

今天花蓮縣長傅崐萁向行政院長賴清德談及救災現況時，賴清德允諾行政院將預撥3億元給花蓮縣政府，解決民眾突發性需求等緊急運用，此次地震中罹難民眾，每人可獲80萬元慰問金，重傷者每人25萬元慰問金，需租屋或搬遷安置等受災民眾，賴清德也說，政府會依法給予必要補助。

至於縣府除了安置外，可有其他對策，傅崐萁表示，現在救人第一，目前物資還算充足，未來災後重建可能需要興建社會住宅等，都需要行政院專案協助，縣府已成立「花蓮救助金專戶（震災指定捐款） 郵政劃撥帳號‭06533981‬」，盼各界愛心捐助，協助災民度過難關。