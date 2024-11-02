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    全台7縣市邁入超高齡社會 每5人就有1位老人

    根據內政部最新統計，今年6月底全國已有7縣市邁入超高齡社會，包括嘉義縣、台北市、南投縣、 雲林縣、基隆市、屏東縣及花蓮縣等。（內政部提供）

    根據內政部最新統計，今年6月底全國已有7縣市邁入超高齡社會，包括嘉義縣、台北市、南投縣、 雲林縣、基隆市、屏東縣及花蓮縣等。（內政部提供）

    2024/11/02 13:30

    〔記者李文馨／台北報導〕根據內政部最新統計，今年6月底全國已有7縣市邁入超高齡社會，包括嘉義縣、台北市、南投縣、雲林縣、基隆市、屏東縣及花蓮縣等；而各村里戶內老年人口比率大於20%者計有4435個，占全國7748個村里比率計57.2%，換言之，全國有一半以上鄉鎮市區或近6成村里，每5個人中有1位老人。

    內政部表示，今年6月65歲以上老年人口計439萬1744人，較2018年8月（下稱基期）336萬7319人增加102萬4425人，占全體人口比率達18.76%，較基期上升4.48個百分點；扶老比也較基期19.64增加7.39，即由原5個青壯年人口扶養每1名老年人口，減少約為每4個青壯年人口即需扶養1名老人。

    內政部指出，以縣市別來看，今年6月已邁入超高齡社會，也就是老年人口比率大於 20%，每5人就有1位老年人，其中以嘉義縣（22.77%）高居全台之冠，台北市（22.51%）居次，餘依序為南投縣（21.28%）、雲林縣（20.85%）、基隆市（20.76%）、屏東縣（20.54%）、花蓮縣（20.20%）。

    內政部說明，前述縣市多因鄉村型生活環境，長者習慣在地安養，而台北市（基隆市緊鄰）則因醫療資源多，長者就醫便利等因素，故老年人口比率相對較高；另老年人口比率相對較低縣市包括新竹縣、新竹市、連江縣及桃園市，分別為14.25%、 15.06%、15.40%及15.48%，與工商發展就業機會高或特殊地理環境，吸引青壯年人口聚集有關。

    若以鄉鎮市區觀察，今年6月各鄉鎮市區戶內65歲以上老年人口比率大於20%者計有191 個，占全國368個鄉鎮市區比率51.90%。細看村里數據，今年6月各村里戶內65歲以上老年人口比率大於20%者計有4435個，占全國7748個村里比率計57.24%，即全國有近6成村里，每5個人中有1位老年人。

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