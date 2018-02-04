少了中客團 東部旅宿業者推部落觀光拚國旅

不少東部旅宿業者近年來為爭取國旅客，與當地部落合作，讓旅客能走進原民家中體驗傳統文化和生活習慣。（記者蕭玗欣攝）

2018-02-04 14:12

〔記者蕭玗欣／台東報導〕中客不來，曾被列為觀光重災區的花東如今轉向爭取國旅及南向市場，東部旅宿業者為因應國旅市場競爭，與地方發展協會合作推廣部落觀光行程，跟著原民感受獨特的狩獵和飲食習慣，讓民眾到花東不只是一日遊走馬看花，而是深入體會地方文化。

2016年下半年中客團開始縮減，過去仰賴中客團的花東、嘉義、墾丁等知名景點，如今被視為觀光重災區。

知本老爺酒店總經理劉祖寧表示，台東地區過去主要的住宿市場都是仰賴中客團維生，隨著中客縮減，許多承接中客的旅館轉向爭取國旅甚至南向市場，讓國旅市場競爭比以往激烈，甚至出現供過於求的狀況。

據台東縣政府統計，去年台東國民旅遊人次成長5％，表示台東的國民旅遊仍有一定的來客量。

在關山經營將近40年的宏昌客家菜館老闆鍾敏淵表示，中客不來以後，最受傷的還是當地的民宿業者，過去一年來雖然已經沒有大量中客團來，但他感覺到國旅的客人增加非常多，去年10月開始甚至明顯有歐美、香港旅客來訪。

劉祖寧表示，為因應國旅市場競爭，不少旅行社包裝出部落式體驗觀光，知本老爺也從2016年開始和台東當地的部落合作，讓民眾不只是停留在景點拍照打卡，而是直接走進當地原住民的家庭，體驗傳統文化。像是今年與崁頂部落的布農族合作，旅客不僅可以品嚐自產的洛神花和小米麻糬，還能聽部落獵人講解如何製作陷阱、捕抓獵物等，十分有趣。

台東縣永續發展協會總幹事黃正德表示，隨著經濟作物改變和青年出走部落，許多部落捨棄小米，改種其他經濟作物，導致小米種植面積逐漸萎縮、品種種類減少，原住民的文化保存面臨極大挑戰。

黃正德解釋，傳統原民生活中，仰賴小米種植維生，為了讓選地、開墾及播種等活動順利進行，會有相對應的歲時祭儀產生，一旦小米文化流失，代表的是部落的傳統生活及習俗的消失。但藉由和旅宿業者合作，可以讓原住民找回小米文化的同時，也能獲得另一份經濟來源。