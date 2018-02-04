新竹慢飛兒庇護工場結合愛心社企，推出春節咖啡禮盒。（記者蔡彰盛攝）

2018-02-04 11:17

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹巿政府輔導的慢飛兒庇護工場，今年結合愛心社企，推出暖心禮盒，產品多元且經驗證，預購至14日止。愛恆啟能中心戴耀賽董事長邀請大家選購作為年節伴手禮，既顯示誠意，也支持身心障礙者就業。

戴耀賽介紹慢飛兒之心禮盒的咖啡，是由2010 Asia Barista Championship 亞洲義式與創意咖啡雙冠軍咖啡冠軍達人莊宏彰總監，為慢飛兒所設計的暖心小品。慢飛兒之心禮盒有莊園級的咖啡，咖啡豆來自印尼、巴西和宏都拉斯、衣索比亞等地，品質都經過嚴格把關，也都由慢飛兒包裝，限量200盒。慢飛兒咖啡達人小方依據莊總監的指導，示範簡單而精緻的沖泡動作，首先輕緩地將掛耳套在咖啡杯緣，接著提起沖泡壺慢沖，最後微妙的水果香甜味飄散出來，是品嘗咖啡的最佳時刻。莊宏彰總監說過，這掛耳咖啡是人人居家都能泡出的精品咖啡。

勞工處說明，小方曾獲新竹巿104年模範庇護員工的殊榮，是慢飛兒庇護工場的咖啡達人，也得到漢克咖啡所舉辦的「第二屆拿鐵咖啡拉花比賽」評審獎殊榮，只要輪到她值班，就會主動向顧客介絡各項咖啡產品，是慢飛兒庇護工場的活招牌。

勞工處長黃錦源表示，慢飛兒庇護工場是竹市三大庇護工場之一，慢飛兒做事仔細且可靠，感謝庇護工場的訓練與培育。除了透過政府輔導協助，以及庇護工場的努力經營外，慢飛兒更需要社會大眾及企業的支持和鼓勵，期盼和更多民間力量攜手，支持身心障礙者就業。竹市今年投入七百多萬元，補助3家庇護工場提供42名庇護員工工作機會，以及7名見習生於庇護工場工作或接受工作訓練，讓身心障礙者透過學習、實作進而自力更生。

「愛恆啟能中心」所提供的2018迎心春公益年節禮盒，與具有愛心良善業者、及對服務充滿熱血的企業夥伴合作，慢飛兒庇護工場提供二手門市、咖啡坊及包裝多元職務參與，在就業服務員的協助，從做中學中提升工作技能，學中做中自我成長，實現自給自足有經濟收入的好生活。慢飛兒伴手禮不僅可以購買致贈親朋好友表達心意，也讓社會更添溫馨，歡迎大家訂購!專線：03-5366555 /03-5366780; 聯絡人：陳建宇0933-975202