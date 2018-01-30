核一除役公聽會 石門居民：回饋金別縮水、核廢料滾出去

2018-01-30 22:04

〔記者陳心瑜／新北報導〕位於新北市石門區的核一廠已於前年停止運轉，台電去年起啟動長達25年的除役計畫，經濟部今天下午在核一廠和石門國中舉辦「核能一廠除役計畫第二階段環境影響評估」現勘和公聽會，石門居民在會中質疑，台電始終無法提出核廢料移出計畫，擔心核廢料「暫存」成「永久」，氣憤表示，若無法承諾移出日期，核廢料就不要存放在石門。民代也指出，石門的發展已因核一停滯40年，台電對地方的未來卻沒有妥善的願景、回饋，對此，台電表示「會再研議」。

經濟部國營事業委員會副主任委員兼執行長吳豐盛說，核一的1、2號機營運執照分別於今年12月、明年8月屆期，實際上，已於前年陸續停止運轉。台電依法在除役前3年提出除役計畫，送原能會審查，預計今年得到除役作業許可。

北海岸反核廢行動聯盟執行長郭慶霖說，核一除役後，高放射性的核子燃料與低放射性廢棄物仍必須暫時原地貯存，居民繼續和輻射污染物共存，但台電無法承諾民眾「暫時」是多久，也不交代最終處置場選址何處，台電根本是以拖延方式欺瞞地方。

郭慶霖說，核一除役必須耗時25年，這25年的回饋金要如何計算？核一運轉時，回饋金共有依運轉度數發放的「促協金」、依核廢料桶數計算的「後端基金」，一年共約發放4000多元，台電若無法立即移走核廢料，應保證給出核一運轉時的回饋金金額。對此，吳豐盛表示，將新擬除役作業回饋要點，把核電廠除役回饋金法制化，承諾回饋金不會比運轉時少。

新北市議員鄭宇恩則說，核一供給北台灣用電40年，石門的發展也遭犧牲，沒有鐵路、捷運，對外交通不便，產業發展停滯，人口外流，希望台電能對地方的交通、觀光有更積極的回饋，而不是以一年3000、4000的回饋金敷衍。核一廠環保處長蔡顯修表示，台電會和經濟部研議，協助地方發展。

蔡顯修說，除役計畫完成後，核一原址將會成為一片「乾淨」的土地。由於核廢料的「最終場址」難覓，會先尋找一處「集中式場址」移存核一廠的核廢料，仍持續找尋中。