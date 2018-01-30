河津櫻二度開花？南投石馬公園賞櫻新話題

南投縣鹿谷鄉石馬公園河津櫻盛開，粉白花朵綻放枝頭，美不勝收。（記者謝介裕攝）

2018-01-30 15:58

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣鹿谷鄉石馬公園河津櫻，迄去年為止，已連續6年出現「1年開2次花」的奇景，今年在寒流催化下，也首度開出「一月花」，粉白花朵綻放枝頭，美不勝收，今日公所也決定在2月4日擴大辦理「櫻花冬筍季」活動，除了推廣冬筍產業及竹藝文化以外，更希望藉此打響石馬公園1年2次花期的賞櫻特色。

鹿谷鄉小半天石馬公園，原本是荒蕪的公墓用地，2007年在台灣及日本李登輝之友會致贈500株日本河津櫻花樹後，也才正式啟動塑造「櫻花森林美景」的社區再造計畫，且經公所、社區人員同心協力照料下，500株河津櫻已繁衍出第2代，目前數量已增至800多株。

2012年9月間，河津櫻第1次開出「九月花」時，原先外界多半以為與氣候異常有關，怎料，連續6年都在一月及九月開花，以致也成為大家前來賞櫻的另一個關注的焦點與話題。

鹿谷鄉長黃東灝指出，河津櫻今年九月間，是否會與前6年一樣二度開花？因時間未到，無人能肯定，的確值得大家拭目以待，且「1年開2次花」的奇景，放眼全台賞櫻景點恐怕也是絕無僅有的，更成為公所推廣地方觀光及產業發展的一大動力。

尤其，冬筍是鹿谷特有的作物，也是農曆春節重要的年節應景佳餚，今年在溫濕度條件配合下，產量相當充足，因此「櫻花冬筍季」活動中，也將搭配剝冬筍、抓斤秤兩趣味競賽，以及竹童玩、竹燈籠等竹藝DIY活動，在會場料理冬筍美食供大家免費品嚐，希望能讓冬筍銷路更加亮眼，為農友帶來更好的收益。

農委會特有生物研究保育中心植物組長許再文說，針對石馬公園河津櫻「1年開2次花」問題，尊重地方民眾地靈人傑、風水好等說法，但從自然生態專業角度而言，植物開花與光、溫度、養分3大要素有關，或許石馬公園入秋後，上述條件與其日本家鄉相似，才會開出「九月花」。

杉林溪森林生態渡假園區生態教育館長江華章進一步表示，河津櫻從日本移植石馬公園已十多年，可能部分已馴化、部分仍維持原生棲地習性，才導致「1年開2次花」的不一致性花況，但確實原因仍有待長期觀察、研究。