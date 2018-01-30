台灣之光！ 興大教授武東星榮任SPIE會士

中興大學教授武東星（中）被選為國際光電工程學會會士，肯定他在光電材料和元件工藝領域的突出貢獻，是近3年來我國首位獲此殊榮的科學家。（圖由武東星提供）

2018-01-30 14:10

〔記者林曉雲／台北報導〕台灣之光！國際光電工程學會（SPIE） 是由全球166個國家的光學、電子學等科學家組成的非營利國際組織，今天在美國舊金山召開2018年學術年會，公布新選出會士73人，中興大學教授武東星因在光電材料和元件工藝領域具突出貢獻而當選，是近3年我國唯一獲此殊榮的科學家。

國際光電工程學會（SPIE） 會員人數高達26萬4000名，目前僅有1300多名會士、占比0.5％，SPIE成立於1955年，是致力於光學、光子學和電子學領域的研究、工程和應用的非營利性國際組織，會址設於美國華盛頓州，也是全球光電工程領域最具權威的專業組織，每年舉辦超過350次國際性技術研討會，發表的會議文獻反應出最新進展和動態，具極高的學術價值，要被選為會士必須在光學、光子學和影像技術等多學科跨領域取得重大科研成就。

武東星教授是中山大學電機系本土博士，也是中山大學傑出校友，目前為中興大學終身特聘教授，兼任先端產業精密製程中心主任，長期從事於薄膜技術製備新穎半導體與發光二極體材料，研究其光學和電子特性，並探究它們在顯示器、感測和固態照明上的應用，曾獲科技部傑出研究獎、傑出技術移轉貢獻獎，也是科技部 「LED先端技術產學聯盟計畫」主持人，獲各國專利超過百項。

武東星表示，他能獲得SPIE會士頭銜，是許多人共同努力的成果，很感謝SPIE資深會士的推薦與支持，同時也因與台灣LED產業的長期合作，才能不斷有創新與突破，30年來台灣LED產業經得起考驗，也有了更多新的應用，除了已成熟的球泡燈與智慧照明外，未來微型LED需要結合IC設計與晶圓製造業，在各尺寸的高解析顯示器上，有機會與TFT-LCD及OLED面板三分天下。

武東星曾任大葉大學校長，並獲得教育部師鐸獎肯定，且出版「大人變了，孩子就不一樣」與「肯，就有機會」兩本書，在大學校園裡創下不少教育界傳奇，借調期滿回中興大學不到2年，已陸續獲得中國工程師學會「傑出工程教授」、美國光學學會會士等殊榮。

武東星指出，學術研究與產業發展息息相關，能在產業的波濤起伏中不離不棄，始終幫產業找出路，也是一種志業，目前他所帶領科技部 「LED先端技術產學聯盟計畫」團隊，正嘗試把LED微小化並應用於顯示器，開發新產品，造就產業第二春，他強調，「好多人的身家性命都在這上面，因此我們非常努力。看產業的市值，就能看出聯盟的價值。」