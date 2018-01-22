獲加拿大SFCA鎖匠畫家嚴榮宗 發願免費教身障者作畫

由於大小腦萎縮，行動更加不便，只能以兩手攙扶進行繪畫，因此希望能開班授課傳承技法。（記者邱書昱攝）

2018-01-22 21:57

〔記者邱書昱／新北報導〕榮獲加拿大藝術家聯盟高等簽名會員SFCA，等同於當代大師級畫家證明的嚴榮宗，一歲時患有小兒麻痺不良於行，在美術課只拿到丁級，甚至為了生計當鎖匠刻章師，卻能夠自學五年繪畫獲得國際讚揚。現年59歲的嚴榮宗與愛妻汪書丹在加拿大和台灣兩地奔走，由於體力漸漸衰退，希望能夠把握時間開班替身障學生傳授自己的繪畫追光技巧，這也是一圓當時對自己承諾。

因為當初家境不好，嚴榮宗15歲時只能中斷學業擺起路邊攤當鎖匠、刻印章，到了19歲恰巧參與台北縣（現新北市）舉辦替身障者開繪畫班的博愛殘障青年訓練班，也是讓他與妻子相識的機緣，而時任總統的蔣經國參訪訓練班時，被他的畫吸引駐足問到以後要做什麼，當下嚴榮宗便承諾會開班義務教身障做畫。

為了生計被迫停止學業的嚴榮宗儘管難受不願，但是在擔任鎖匠刻章師時，爐火純青的開鎖技法讓警大老師都向他討教，34歲時決定退休後舉家搬遷旅居加拿大，並自學一套自己獨特的追光畫法。嚴榮宗更成為被堪稱畫筆界勞斯萊斯的英國 Rosemary手工畫筆公司，唯一以名字LOUIS YEN命名兩套畫筆的華人。

嚴榮宗仔細地介紹運用在作品上的追光畫法，不會因為展場室內的燈光有所明暗變化，「其實是視覺誤導，畫的方式也使顏色層次更加豐富，顏色彷彿固體本身發出來」，能夠自然呈顯於眼前。

目前嚴榮宗大小腦萎縮，身體上的負荷導致要兩隻手才能提起畫筆，「一輩子講過的話，希望把他完成」就是因為這份堅持讓他願意自己起手。現階段嚴榮宗有意將自宅成為畫室，指導身障者及有天分的學生傳承這份追光畫法。