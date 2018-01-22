賞花免舟車勞頓 中市廣福里八張犁花海季招手

因花期有限，西屯公所歡迎市民朋友把握機會，闔家一同來賞花。（記者許國楨翻攝）

2018-01-22 13:30

〔記者許國楨／台中報導〕台中市西屯區廣福里八張犁花海季已自行舉辦6年，獲得廣大遊客回響，今年配合2018台中花博擴大辦理並在上週六舉辦開幕儀式，大夥漫步在花海中觀賞一望無際奼紫嫣紅壯觀美景，公所說，花期有限，歡迎市民朋友把握機會，闔家一同來賞花，感受來自大地賜予的心靈饗宴。

台中市西屯區「2018喜迎花博廣納幸福花海季」，當天上午在廣福里廣興宮廣場舉辦開幕式，現場除了有泰安國小手鼓隊、薩克斯樂團及社區團體精彩演出，還有福聯社區身著亮麗花仙子裝的美麗隊伍吸引民眾目光，為寧靜的社區帶來歡樂氣息。

包括立委張廖萬堅、市議員陳淑華、楊正中、黃馨慧，以及西屯區長何國裕、理事長廖原興、里長吳棟財與民眾等約300人一起走入花海，漫步在波斯菊花田、小麥田、油菜花田等佔地10甲地的花海中，一邊欣賞音樂表演，同時在賞花高台上觀賞一望無際奼紫嫣紅壯觀美景。

公所表示，廣福里八張犁花海季已自行舉辦6年，獲得到廣大遊客迴響，今年配合2018台中花博擴大辦理，除八張犂地景藝術花海，更加入社區特色稻草元素，將在地小農栽培有機蔬果融入傳統美食，呈現出恬淡悠閒的田園風光。

此外廣福社區也偕同地方寺廟及社團夥伴們全體動員，用心培育照顧花苗並精心規劃觀賞路線，包括落羽松園區、愛心主題園、蔬果區等，預估最佳觀賞期自即日起至107年2月15日，花期有限，歡迎市民朋友把握機會，闔家一同來賞花。