地表最強悍黑腳企鵝情侶 卡位搶地盤功力一流

黑腳企鵝野外族群正面臨著存續危機。（台北市立動物園提供）

2018-01-19 14:46

〔記者蔡亞樺／台北報導〕明天是國際「企鵝關注日」，台北市立動物園裡照養著瀕危「黑腳企鵝」，其外型較不突出，園方在室內或戶外2處活動場設置數個洞穴，提供築巢繁殖，動物園表示，多數黑腳企鵝愛待在室內，因此室內正中央的洞穴，只有最強悍的黑腳企鵝情侶入住，因此這區的成功率也最高。

黑腳企鵝是唯一生活在非洲的企鵝，主要分布在納米比亞（Namibia）到南非共和國夸祖魯-納塔爾省（KwaZulu-Natal）的海邊，曾經是南非數量最多的海鳥。但20年來，因人類挖採鳥糞石、採收企鵝蛋食用、過度漁撈等因素，黑腳企鵝野外數量急速下降，加上「船隻漏油事件」，因漂浮在海上的油汙會讓企鵝的羽毛失去防水性而失溫、無法下海覓食而餓死、或因為理毛時吞下油汙中毒等，讓黑腳企鵝生存雪上加霜。

動物園表示，黑腳企鵝可選擇待在全天候空調（攝氏18至20度）的室內，或是到戶外享受日光浴，2處設置數個洞穴供築巢繁殖，但多數的黑腳企鵝卻都只愛待在室內，因此室內的洞穴成為兵家必爭之地，尤其是正中央的位置，向來都只有最強悍的情侶可以入住。

黑腳企鵝遵循一夫一妻制，對配偶非常專一，除非另一半去世才會找新對象，或者乾脆就當起獨行俠。為提高黑腳企鵝產蛋的孵化率，動物園從2016年起進行人工輔助企鵝蛋孵化的計畫，待小企鵝即將破殼之際再送回給親鳥哺育。

為避免人工照養的黑腳企鵝基因庫受到侷限，動物園著手建立黑腳企鵝血統書，並申請加入「歐洲動物園暨水族館協會（EAZA）」的黑腳企鵝保育合作計畫（EEP），讓園內的黑腳企鵝基因庫注入新血，同時與「南非海鳥基金會（SANCCOB）」保持交流，了解野外黑腳企鵝現況，長期目標為整合亞洲動物園及水族館界的資源。