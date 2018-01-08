螢幕保護貼護眼恐「攏係假」 6成業者涉廣告標示不實

護眼恐「攏係假」！市售手機螢幕保護貼標榜「抗藍光」，但消保處調查，有高達6成業者宣稱具護眼效果，卻無法提出醫學證據，且研究同樣尚無法證實護眼效果，涉及廣告不實。（記者陳宜加攝）

2018-01-08 10:53

〔記者陳宜加／台北報導〕護眼恐「攏係假」！

市售手機螢幕保護貼標榜「抗藍光」，但消保處調查，有高達6成業者宣稱具護眼效果，卻無法提出醫學證據，且研究同樣尚無法證實護眼效果，涉及廣告不實，已移送公平會處置，建議主管機關經濟部加強查核。

消保官黃國源表示，市面上3C產品機身保護套、螢幕保護貼琳瑯滿目，尤其部分宣稱抗藍光並標註有護眼效果，容易令消費者產生誤解。消保處針對台北、台中、嘉義縣實體店面20家、網路商家2家，抽查10件抗藍光螢幕保護貼。

根據查核結果，一般標示、不實標示、不實廣告等三項僅1件完全合格，一般標示有8件不符合，另有6件涉及不實標示、5件涉及不實廣告，如宣稱護眼減少或預防眼睛傷害等用語，卻無法提出醫學證據，已移送公平交易委員會處理。

黃國源指出，藍光阻隔率目前無國內外檢驗標準，由標檢局協助查核藍光阻隔率，檢測結果誤差值均未超過5％，並邀業者說明並提供檢測證明結果。

消保處長劉清芳表示，就抗藍光螢幕保護貼部分，商品宣稱護眼，因無國家、國際標準，「憑什麼宣稱有效果？」查核10家業者中有6家標榜護眼效果，全數無法提出醫學證明，當場同意改正相關詞句，廣告主張相關語句均依法處理。

她指出，業者標榜抗藍光、護眼，甚至限量，可以提高商品售價，對消費者而言影響更大，未來應朝訂定國家標準方向，業者也應提出證據證明有護眼效果。

另外，消保處並抽查塑膠保護套37件，塑化劑檢測均符合標準；不過，標示查核僅4件合格，多數未標示製造商、進口商地址、電話、或主要材料、製造日期等，經濟部指出，目前已改正共計18件、已下架3件，仍在改善有12件。

消保處建議主管機關經濟部，應督促地方政府針對有缺失業者依法改善，並加強市售保護殼與保護貼業者宣導，如涉及不實廣告，應主動移請公平會處理。

經濟部中部辦公室指出，總共43件不合格商品中，已有23件改正、7件下架、13件仍在改正，移請製造商或進口商所在縣市政府依法處理，若涉及違反商品標示法，將要求業者限期改正，否則可處以3至30萬元罰鍰，並得按次連續處罰至改正為止；若商品標示部分不符規定，依法則可處以2至20萬元。

經濟部指出，已督促縣市政府列為專案商品加強查核，呼籲廠商落實正確標示且勿不實宣稱，護眼效果尚未經研究證實，消費者也應更了解商品標示。標檢局表示，持續配合主管機關國內外資訊，制定相關管理措施，保障消費者權益。