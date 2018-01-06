強迫勞工簽變形工時宣導單？ 燦坤：符合勞基法也未強制

2018-01-06 22:37

〔即時新聞／綜合報導〕網傳某3C賣場要求勞工簽署變形工時宣導單，勞動部前政務次長廖蕙芳也在臉書轉貼並表示，此宣導單是勞資會議淪為橡皮圖章的又一事例。不過，據確認文件來自公司內部的燦坤表示，同意書並非強制性，所有制度也都符合勞動基準法。

有網友在PTT八卦板貼出，某3C賣場要求勞工簽署「調移」及變形工時的宣導單，單子上指出，公司可以在特殊情況下要求勞工調移休息日、例假、國定假日等，PO文網友更指，「根本沒有參加到勞資會議，一上班就被公司催促要簽名繳回，不同意不簽都不行。」

PO文引發網友議論後，廖蕙芳也在臉書轉貼並指出，這份宣傳單「內容沒有變形工時，但名稱卻掛上『變形工時』做混淆」、「例假日現在還不能調移，已經違反現行法」，同時也是「勞資會議淪為橡皮圖章的又一事例」。

《中央社》報導，燦坤對此回應，文件確實來自公司內部，但並非強制性，只是作為宣導變形工時制度的宣導單。至於網友所指催促簽名繳回，燦坤則強調是「內部溝通誤會」，並未強制同仁簽署。

燦坤也指出，燦坤員工適用4週變形工時，2週內例假日可以做調移，所有制度都符合勞基法，因主管機關先前有建議公司不能只有公告，建議發布同意書加強溝通，才透過同意書的方式讓每個員工知悉，但同意書沒有公版，也並未規定要載明什麼訊息，後續會口頭加強宣導。

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