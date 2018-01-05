北捷萬大線施工 南昌路明起單向通行 公車大改道

2018-01-05 13:51

〔記者黃建豪／台北報導〕台北捷運萬大線中正紀念堂（LG01）站工程施工，為此，站體所在的南昌路，將於明天（1月6日）上午6時起啟動交維計畫，南昌路1段10巷至74巷口東側的範圍內將架設圍籬，不僅影響南昌路（寧波西街口至南海路口段）從雙向通行，調整為由南北往的單行車道，沿線也禁止停車，並有2個車位、10線公車路線得配合調整路線，預計施工時間至少5年以上，提醒用路人留意。

隨著萬大線各站體工程陸續開工，作為萬大線標的車站之一的中正紀念堂LG01站工程，將啟動第一至第二階段交維圍籬架設。捷運工程局建議，原先行走南海路，要由北往南方向通行的用路人，得繞行牯嶺街、寧波西街，行經該路段的車輛，務必依標線標誌及現場交通指揮人員指示行駛，並請多利用福州街、寧波西街、泉州街作為替代道路。預期中正紀念堂西側、中正區往萬華區、中正區往大同區車流將受到影響。

公共運輸處也表示，因應南昌路（寧波西街口至南海路口段）調整為往北單行道，公車將配合調整動線及更改停靠站位，計10線公車路線及2處站位受影響。分別有南昌路往南站位、聯合醫院婦幼院區往南站位，將於施工期間取消，15、18、38、235、241、243、295、662、663、705等公車也得配合調整路線。

公運處提醒，台北市聯營公車路線因交通管制改道而停用站位，可透過「大台北公車」網頁（ebus.gov.taipei）、手機版網頁（pda.5284.com.tw）、語音查詢專線（0800-005284）查詢，公車站位的智慧型站牌，也會在停用站位的到站資訊顯示「交管不停靠，該資訊並會同步提供APP業者介接發布。