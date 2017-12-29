「滑」世代！2成民眾開車滑手機 7成跟家人吃飯也滑

國發會調查，國內手機族行動上網比率達87.4%，創下歷史新高。（記者王孟倫攝）

2017-12-29 22:47

〔記者王孟倫／台北報導〕國家發展委員會今天公布「2017年數位機會調查」，台灣手機族行動上網（87.4%）創下歷史新高，但不當使用手機也日益嚴重；調查顯示，民眾與家人朋友吃飯時，會滑手機的比率達7成5，甚至開車騎車時滑手機的比率，也高達2成2。

本次調查除例行的「個人家戶數位機會調查」外，同時，為了瞭解網路過度使用對生活影響，也進行「網路沉迷研究調查」。根據國發會調查，一般民眾上網率（82.3%）及手機族行動上網（87.4%）雙雙創新高。成長幅度最大的是50-59歲區間的民眾，上網率由105年74.1%成長至83.3%。

我國手機族不當情境使用手機的比率，亦有增加趨勢；首先，「與家人朋友吃飯時會滑手機」的比率，由去年的每百人65人次增為今年的75人次；「邊看電視邊滑手機」由每百人64人次增為70人次；「上課或上班中使用手機上網」從每百人有46人次增為57人次。

尤其，每百人有38人次「在走路行進中滑手機」，比去年增加12人次，「開車騎車時滑手機的比率」也從每百人有17人次增為22人次。

對此，國發會呼籲，網路使用應有節制，特別需注意使用環境場域安全性，以免傷身又傷心。