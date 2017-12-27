12/27 各報重點新聞一覽

2017-12-27 06:20

自由時報

總統：川普稅改政策 影響全球

蔡英文總統昨召開「對外經貿戰略會談」會議，針對美國提出「自由開放的印度太平洋」戰略、ＣＰＴＰＰ（跨太平洋夥伴全面進展協定）等進展，總統裁示，對全球貿易及區域整合新情勢，我們要以「追求最大化自由貿易」作為基本立場，無論是雙邊或區域多邊貿易談判，只要符合互惠公平原則，都應予以支持並積極參與；至於新南向政策，總統也指示繼續深化推動。

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沉迷電玩 WHO將列為疾病

一旦沉迷電玩到廢寢忘食、無法自拔的程度，在臨床上將是精神健康問題！世界衛生組織（WHO）預定將「電玩失調症」（gaming disorder）納入其明年公布的「國際疾病分類」第十一修訂版（ICD-11）中。對此，我衛福部心理及口腔健康司長諶立中表示，國內一向參考國際作法，加上過去調查發現，我國十二至十八歲青少年約八％有網路、電玩成癮風險，嚴重可能影響日常生活作息；若世衛組織確定新增「電玩失調症」，台灣也會跟進。

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國防報告書》用兵理念調整 灘岸「決勝」改「殲敵」

國防部昨發布今年度「國防報告書」，重申我國「防衛固守，重層嚇阻」軍事戰略，並將「灘岸決勝」用兵理念改為「濱海決勝、灘岸殲敵」，將透過多層火力打擊，逐步削弱敵軍進攻能量。值得注意的是，「雄二Ｅ」巡弋飛彈未來也可能在總統蔡英文拍板後，進一步提升射程或增加部署數量，射程可達一千兩百公里，觸及南京、上海等長江下游城市。

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蘋果日報

丟國家的臉 新護照竟用美機場圖 外交部卸責：印製廠弄錯

丟國家的臉！外交部前天推出第二代晶片護照，網友發現，內頁底圖的桃園機場竟畫成美國「杜勒斯國際機場」。面對質疑，外交部昨早先強調「百分之百是桃園機場」，晚上隨即改口認錯致歉，稱是承製護照的中央印製廠美工依據自拍的桃機舊一航廈照片，加上網路上「誤植」的桃機照片創作而成，將回收20萬本錯印護照，9000多萬元成本由中央印製廠吸收，未來也將檢討人員懲處。

岳父涉性侵幼園童判8年 李㼈：同名同姓

高雄某幼兒園驚傳四歲女童遭園長父親熊姓男子性侵，熊男被控去年五月趁午休時，潛入教室指侵女童，女童因老師曾說「睡覺時不可以講話」當下未出聲求救，返家才說出，家人報警，熊男稱僅幫女童「拉被子」，高雄地院日前依加重強制性交罪，將熊男判刑八年，但昨PTT網友爆料，指熊男疑是藝人李㼈的岳父，李受訪坦承被告名字與岳父一樣。

聯合報

新版護照大出包…桃機圖誤植美機場 20萬本全毀了

外交部前天開始開放民眾申請第二代晶片護照，卻被爆料內頁桃園國際機場的圖片是美國華府的杜勒斯機場；外交部昨天表示，設計底圖的確是改建前的桃機第一航廈，但繪製圖案時誤採擷取自網路誤標示為桃園國際機場的圖案，領事事務局已和負責印製的中央印製廠協調，將於下一批護照印製時，更新該頁圖案。

大開酬庸大門？ 駐外人員免特考上限放寬

立法院院會昨天在國民黨立委抗議聲中，三讀通過「駐外外交領事人員任用條例」修正案，未來非外交特考及格的文官可擔任駐外人員上限，由百分之十放寬至百分之十五。

中國時報

蔡總統第一份國防報告書證實！大陸具跨島鏈戰力

國防部昨公布106年國防報告書，詳列共軍機艦自105年8月至今年12月初的遠海長訓航線圖，書中指稱共軍已具有對第一島鏈以西制空權之能力，常態化執行東海警巡、南海戰巡，具有跨島鏈作戰能力。

救交通拚選票 柯P夜巡內湖

台北市內湖交通問題難解，民眾上下班面臨塞車夢靨，台北市長柯文哲26日在內湖區參加行動市政會議坦言，內湖交通改善計畫執行前後，整體只改善10％，民眾沒太大感覺。為實際觀察塞車狀況，柯昨下班後搭上小黃，晚間6點直奔內湖，視察後柯強調，小小的改善作為仍要持續做，至少不能比現在更糟。