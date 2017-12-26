竹縣竹東團圓夜跨年晚會 公告交通管制

新竹縣竹東鎮公所訂於31日晚間在仁愛停車場辦理「竹東團圓夜2018跨年晚會」，周邊道路將配合封閉。（圖由竹東鎮公所提供）

2017-12-26 21:19

〔記者蔡孟尚／新竹報導〕新竹縣竹東鎮公所訂於31日晚間在仁愛停車場辦理「竹東團圓夜2018跨年晚會」活動，為進行場地布置及維護安全，公所今天公告仁愛停車場將分區分階段不對外開放，周邊道路也將封閉，請民眾配合。

竹東鎮公所表示，仁愛停車場從29日晚間9點開始，靠近學前、仁愛路口的1/4場地暫不對外開放；30日上午11點到明年元月1日上午8點，仁愛停車場全區含月租車位都暫不對外開放。

鎮公所也表示，為維護會場周邊交通安全以及保持救災救護路線暢通，31日下午4點到隔天凌晨1點，仁愛路的長安路至中山路路段、學前路的仁愛路至信義路路段，將封閉管制交通，封路期間除救災救護及公務車輛外，其他車輛禁止進入，並嚴禁設攤，請用路人依現場交管人員引導，並請注意沿線標誌、放慢車速以維安全。

鎮公所也提醒參與活動民眾，鎮內的信義停車場、龍鳳停車場、竹東國小、中山國小，將配合活動時間開放場地做臨時停車使用，開車或騎車民眾可把汽機車停放在這4個地方，再步行前往活動會場。