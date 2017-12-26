街道、停車場滿滿垃圾 萬金耶誕季惹民怨

萬金社區街道滿是垃圾。（記者邱芷柔攝）

2017-12-26 19:03

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東萬金耶誕季今年整體遊客量下滑，但平安夜與耶誕節連續兩天，萬金聖母聖殿前的攤商遊客仍然熱鬧，活動結束後地方居民卻發現，社區街道、停車場滿是垃圾，連停車場內的裝置藝術也遭到破壞，有遊客向社區建議可以設置垃圾桶，地方居民直批「為什麼我們要做你丟我撿的事！」

萬金社區因為百年教堂與耶誕季打響名號後，成為每年遊客耶誕節朝聖景點，今年活動由萬巒鄉公所接手主辦，主打不對外招商，但教堂兩側街道小吃、飲料及遊戲等攤商依舊林立，最慘的是原本整潔的街道，在人潮散去後出現滿地垃圾情景。

「耶誕節過後還剩下什麼？只有垃圾！」當地潘姓居民表示，國外會舉辦耶誕市集，地方居民也能理解吃吃喝喝比較熱鬧，但遊客沒有把公德心帶出來，原本寧靜整潔的社區變得喧鬧髒亂，到底什麼時候才能還給萬金村一個溫馨感人的耶誕節！

民眾隨手丟棄的垃圾滿布街道，停車場更是滿目瘡痍，連停車場內的裝置藝術也被破壞，有遊客向社區建議，可以增設垃圾桶，避免垃圾亂丟的問題，也有民眾認為「遊客素養」應該重新教育。

陳姓民眾指出，可以參考觀光區或大型祭典活動的做法，增設垃圾桶，集中管理就能減少清掃時間；李姓民眾則認為，以日本來說，公園裡不會有垃圾桶，自己垃圾自己帶回家，無論是去遠足還是在學校用餐，垃圾、果皮等也都要裝在自己的便當袋裡帶回家；也有當地住戶直批，為什麼要設垃圾桶幫遊客收垃圾！

萬金社區發展協會指出，攤商進駐萬金已經行之有年，但近年在耶誕季的宣傳下，從原本十幾家到現在湧入近百家的攤商，每年耶誕季過後，社區都動用志工清掃街區，今年垃圾量更勝以往，志工們從清晨就開始清運，如果大家可以發揮公德心，就能讓耶誕季劃下更美的句點。

耶誕節過後，原本整潔的萬金社區滿地都是垃圾。（記者邱芷柔攝）

停車場內的裝置藝術也遭到破壞。（記者邱芷柔攝）

停車場內的裝置藝術也遭到破壞。（記者邱芷柔攝）

萬金社區志工清晨就開始打掃。（萬金社區發展協會提供）