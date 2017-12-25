感恩五月天！讚嘆五月天！機捷創紀錄、商圈都笑了…

桃園機捷推出五月天彩繪直達列車，讓五迷們開心趕赴演唱會。（記者李容萍攝）

2017-12-25 20:47

〔記者李容萍／桃園報導〕天團「五月天」從23日起至明年1月7日一連在桃園國際棒球場舉行11場演唱會，每場次2萬4000張門票早已秒殺，巧遇23日桃園鐵玫瑰音樂節壓軸場「搖滾耶誕趴」在桃園高鐵站前廣場開唱，超人氣女神Hebe田馥甄、花甲男孩盧廣仲等接力演唱，桃園國際棒球場就在機場捷運A19站旁，桃園大眾捷運公司統計，23日創下9萬5000人次的運量，是機捷營運以來的單日最高運量，24日的8萬8000人次是第二高運量，各較平常的週休假日平均6萬1000人次運量爆增35％和30％。

10月22日南韓夯團防彈少年團（BTS）四度訪台在林口體育館開唱，靠近A7體育大學站，當時創下8萬3000人次運量；桃捷公司內部為了營運績效，無不吶喊「好想機捷沿線各站，天天都開演唱會」。

不僅桃捷公司極力討好「五迷」，高鐵桃園站鄰近商圈這幾天人潮、車潮擠爆，鄰近的華泰名品城23、24日入館人數各約10萬和9萬5000人次，停車場上午11點就爆滿，業績整體成長30％，30、31日下午續邀街頭藝人演出外，中壢大江購物中心23、24日不到中午停車場就滿場交管，入館人數較去年同期成長20％。

另外，中壢SOGO百貨在五月天演唱會期間推出憑演唱會票券兌換「100元五迷獨享美食抵用券」1張，首日被兌換500張，單日入館人潮平均增加15％ 、業績增加10％，29至31日下午5點安排街頭藝人表演和點燈秀，31日至元旦另有跨年郵展和小朋友明信片彩繪活動。