拍賣38斤龍膽石斑送暖 屏東NGO超有愛

石斑及得標所得全數捐助社福機構及地方關懷據點，讓活動超有愛。（記者邱芷柔攝）

2017-12-24 17:01

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東縣政府今天舉辦「屏東好讚NGO嘉年華活動」，表揚評鑑績優的社區、社團與合作社，活動中枋寮鄉新龍社區理事長林春來捐出一尾38台斤的龍膽石斑，並邀請縣長潘孟安舉行拍賣，最後由屏東縣永信蔬果運銷合作社理事長邱永豐以2.5萬元得標，雙方也將石斑及得標所得全數捐助社福機構及地方關懷據點，讓活動超有愛。

活動現場由潘孟安主持拍賣，最終由邱永豐得標，邱永豐表示將把龍膽石斑捐給屏東縣私立基督教伯大尼之家，林春來也在現場表示，得標所得全數捐給新龍社區照顧關懷據點，為地方長輩加菜。

屏東縣政府社會處表示，縣內目前共有2144個人民團體，371個合作社，465個社區，這些都屬於NGO團體，團體的蓬勃發展代表著民眾對公共事務的參與及關心，今天的嘉年華現場約有1千人共襄盛舉，除了表揚評鑑績優的團體，現場也邀請民眾一起來互動，讓民眾了解各種不同的NGO團體存在的目的及意義。

社會處指出，像是農民透過合作社的力量減少盤商中間的剝削，縣府去年也率全國之先開創用認證的方式來鼓勵社區多元發展取代評鑑比賽制，讓社區間不再是競爭者，而是可以攜手合作，一起互相鼓勵學習成長，這次活動共表揚了屏東縣枋寮郷新龍社區發展協會等18個獲好讚認證的社區、屏東縣工業會等30個績優人民團體以及屏東縣農畜產運銷合作社等17個考核績優合作社。