三和窯要過100歲生日了 慶祝活動一整年

3座龜仔窯矗立大馬路旁，成為百年產業地標。（記者洪臣宏攝）

2017-12-19 18:29

〔記者洪臣宏／高雄報導〕大樹區曾是台灣瓦窯生產重鎮，但隨著建材選擇增多後紛紛退場，三和瓦窯廠成了南部僅存的傳統瓦窯廠，明年三和瓦窯100歲了，廠方準備了一整年慶祝活動，邀請民眾一起見證百年產業，且共同期許下個百年。

三和瓦窯位在高屏溪舊鐵橋旁，3座龜仔窯矗立大馬路旁相當顯眼，近百年來裊裊窯煙幾乎天天升起，成了大樹區地標之一，近年投入文創，更是當地學童戶外教學必訪地點。

第4代李俊宏原本在銀行上班，為了避免祖業中斷辭掉工作接手經營，仍堅持最傳統人工製磚流程，以木材、稻穀窯燒，製程極為繁瑣，但燒出來的磚瓦品質好、質地硬、使用年限長，也因屬於材燒，稻穀的落灰添增磚瓦的多樣性且更自然。

三和窯文創部經理黃皇榮指出，大樹區位於高屏溪畔水質好，且生產黏土，高峰期有23家瓦窯廠，三和瓦窯則於1918年創立，原名「順安煉瓦廠」，後更名為三和瓦廠，民國66年賽洛瑪颱風來襲，多數民宅毀壞，但民眾選擇了新的鋼筋混凝土或鋼骨結構重建，瓦窯市場急速萎縮，迄今南台灣只剩三和瓦窯孤獨地守著傳統。

李俊宏說，瓦窯目前大多使用在古蹟、歷史建築或古厝修繕，為了讓百年產業得以延續，三和窯延攬年輕人開發文創，未來也將投入壁飾市場，讓產品運用更多元。

三和窯預計明年一月起舉辦系列慶生活動，1月底由「瓦窯風情寫生比賽」率先登場，陸續還有瓦窯故事老照片、百人百語賀瓦窯、紀念珍品慶百年，10月間的瓦窯百年慶祝日為慶生畫下句點。

高市議員林芳如表示，地方產業經營百年相當不易，將與三和窯聯手舉辦加碼辦理「草地音樂會」，打響慶生第一砲，為地方產業觀光行銷。