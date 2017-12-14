海生館飼育員 工作內容揭秘！

2017-12-14 08:30

〔記者潘自強／屏東報導〕去過海生館的你，一定對飼育員與海洋生物優游的畫面印象深刻，但飼育員平常的工作內容到底有什麼？快跟著我們一探究竟吧！

位於屏東的國立海洋生物博物館的飼育員鄭喬方表示，飼育員每天早上一來要先巡場，看看有哪些缸子已經長藻類，便需要下去清理，以及觀察海洋生物元氣與否，接著要處理餌料，也因館裡的魚很多，通常要花費約1～2小時處理餌料。

至於海生館裡安排的定時餵魚秀，鄭喬方表示，餵魚秀其實主要不是為了給觀眾看，而是為了餵餌料。餵餌料的方式有兩種，一種是「投餵」，就是從上面丟餌料餵食魚類，但因有些底棲性的魚會吃不到，因此另一種餵食方式，就是直接帶一大袋餌料，下去池裡面直接餵食，也就是觀眾看到的餵食秀。

鄭喬方說，飼育員在餵食時也必須很小心，像是有些較親近人的魟魚，因為牠們體型較大，在餵食時動作不能太大，以避免被咬到手，因此飼育員通常會戴上防鯊手套做好防護措施。

談到這工作辛苦的地方，鄭喬方說，夏天時會覺得下水不錯，但如果到冬天水溫較低，即使有穿防寒衣，還是都會進水，而且像餵魚秀那種約深至10米的缸子，因為會有水壓一直壓著頭，如果在裡面泡久一點，甚至會頭痛一整天。

下次如果來到海生館看見精彩的餵食秀時，也別忘了給辛苦的飼育人員鼓勵的掌聲！